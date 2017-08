Nyári Fesztivál - Szent István Napok augusztus 17-én és 18-án is Mosonmagyaróváron!

Már augusztus 17-én hangolódhatnak a nyolcadik Nyári Fesztivál - Szent István Napok programsorozatra. A Fehér Ló Közösségi Házban 17 órától Szomjas György Neti Sanyi c. magyar portréfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők az utolsó nagy kalotaszegi prímásról. A Fodor Sámuelnek keresztelt, de mindenki által csak Neti Sanyiként ismert muzsikus 1922-ben született Gyaluban, egy cigányzenész család egyetlen gyerekeként. A filmvetítés után nyílik a Kalotaszegi cifra szoba népművészeti kiállítás szintén a Fehér Ló Közösségi Házban, amelyet a Fesztivál ideje alatt is láthatnak. A méltán híres cifra bútorok, melyek elnevezését a gazdag díszítettsége adja, Mérában számos családnál fellelhetőek napjainkban is. A Kislaptáros Népzenekar a kiállítás megnyitóját követően egy igazi mérai mulatságot varázsol tánccal és nótázással. Közreműködnek: Muszka György és IlonkaNyolcadik éve ad otthont Mosonmagyaróvár Szigetköz legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiváljának, a Nyári Fesztivál - Szent István Napoknak. Idén augusztus 18-án a programsorozat a Flesch Központban kezdődik, 17 órakor Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikusművész kiállításával. A kiállítás a művész Sebestyén Gyula néprajzkutató „Gesta Hungarorum" című eposzához készült 50 illusztrációját mutatja be. A vendégeket Jankovics Marcell is megtiszteli jelenlétével a megnyitón. A kiállítást Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitja meg. A megnyitón közreműködik Kátai Zoltán énekmondó „Krónika" című összeállításával. A kiállítás szeptember 13-ig látogatható. Jankovics Marcell a magyar kultúra polihisztora. Rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész, szimbólumkutató, író. Számos hazai és nemzetközi (Cannes-i Arany Pálma, Minden idők legjobb rajzfilmje díj – Los Angeles) díj és elismerés birtokosa. Generációk nőttek fel meséin, filmjein.

Augusztus 18-án 18 órától a Flesch Központban, a Fesztivál nyitó ünnepségen a lengyel Piotrków Trybunalski és a mosonmagyaróvári Mosonyi Mihály Zeneiskola 60 zeneiskolása együtt lép fel. A Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából Mosonmagyaróvár testvérvárosában, a lengyel Piotrków Trybunalskiban közös koncerten vettek részt a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei. A magyar műveket Szilli Ákos, az Ifjúsági Fúvószenekar karmestere vezényelte. Az ünnepi hangversenyen részt vett a lengyel államfő, Andrzej Duda és Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is. Most a mosonmagyaróvári közönség is meghallgathatja a koncertet, ugyanis erre az alkalomra a Polgármesteri Hivatal meghívta a lengyel zeneiskolásokat.Az igazi szabadtéri fesztivál hangulat augusztus 19-én indul a Szent István király úton, és az idén ötéves FUTURA körül. Két színpadon és a Fesztivál utcán több mint húsz produkció, több száz fellépő szórakoztatja az érdeklődőket. Mind a két napon reggeltől estig játszóház várja a gyerekeket óriás fajátékokkal.A Nyári Fesztivál - Szent István Napok Mosonmagyaróvár és a Szigetköz legnagyobb kulturális, szórakoztató és turisztikai attrakciója évről-évre, amely tízezreket vonz a városból, a környékbeli településekről, az ország több pontjáról és büszkén mondhatjuk, hogy határainkon túlról is. Az idei fesztivál is ingyenes, ahogy az elmúlt hét évben.Találkozzunk Mosonmagyaróvár és a Szigetköz legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiválján, 2017. augusztus 18-20-án!