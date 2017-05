Novembertől vége lehet az osztrák ellenőrzéseknek Hegyeshalomnál is

Novemberre megszüntetik a belső határellenőrzéseket a schengeni térségben, jelentette be az Európai Bizottság. A testület közölte: jogilag ez lesz az utolsó lehetőség, hogy például Ausztria meghosszabbítsa az intézkedést -Az uniós szabályok megengedik, hogy rendkívüli esetben a tagállamok ismét bevezessék a schengeni térségen belül a határellenőrzéseket. A lehetőséggel a menekültválság csúcsán Németország, Dánia, Svédország és Norvégia mellett Ausztria is élt a szlovén és a magyar határon, még neki is állt építkezni Hegyeshalomnál.Az ellenőrzés viszont lassította a forgalmat és főleg a fuvarosoknak okozott károkat, most úgy tűnik, fél év múlva ez véget érhet. A teljes cikk itt.