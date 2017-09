Novembertől megszűnhet az ellenőrzés Hegyeshalomnál

Eljött az idő, hogy az Európai Unió felhagyjon a "krízismódban" működő politikájával, és visszaálljon a rendes működésére, ehhez pedig az ideiglenes belső határellenőrzéseket novemberi határidővel meg kell szüntetni - jelentette ki Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság belügyi kérdésekért felelős tagja csütörtökön Brüsszelben, az EU-tagországok bel- és igazságügyi minisztereinek tanácskozását követően.



Az uniós biztos hangsúlyozta, hogy meg kell védeni a belső uniós határok szabad átjárhatóságát, amelyet a schengeni megállapodás rögzít. Leszögezte, hogy a hatályos szabályozáson - egyes javaslatok ellenére - nem szükséges lazítani, ugyanis az a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja a tagállamoknak és az uniós polgároknak egyaránt.



A több tagállam által 2016-ban, a belső uniós határokon ideiglenesen bevezetett határellenőrzés oka a váratlanul nagy migrációs nyomás volt, amely azonban a nyugat-balkáni útvonal lezárásával lényegesen csökkent. Eljött az ideje annak, hogy Európa visszatérjen a schengeni határok rendes működéséhez - szögezte le Avramopulosz.



Elmondta, hogy az illegális migráció megállítására összpontosító uniós politika sikere Líbia stabilitásának megerősítésében, az illegális bevándorlók visszaküldési mechanizmusának felgyorsításában áll. Ezek mellett meg kell erősíteni a migránsok kiinduló és tranzitországaival folytatott együttműködést a kiváltó okok megelőzése érdekében.



Mindezek eredményeképpen meg kell teremteni a legális bevándorlás feltételeit, ez ugyanis pozitív hatást gyakorol az unió gazdaságára és társadalmára egyaránt - vélekedett a belügyi biztos. Ennek sikere érdekében a tagországoknak be kell tartaniuk a menekültek áthelyezésére vonatkozó vállalásaikat is - tette hozzá.



Avramopulosz azt mondta, hogy az Európai Unió Bíróságának múlt heti döntése egyértelmű útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az európai szolidaritás "nem szabadon választható". A biztos arra szólította fel a tagországok képviselőit, hogy az uniós szabályok és ígéreteik betartásával mutassanak szolidaritást.



Dimitrisz Avramopulosz elmondta, hogy a bizottság új keletű kihívások megjelenését tapasztalta, a veszélyt a nemrégiben elkövetett terrorcselekmények példázzák. Mivel a jelenleg érvényes schengeni megállapodás nincs felkészülve az olyan jellegű biztonsági kihívásokra, mint amilyet a több mint másfélmillió bevándorló megjelenése okozott, a bizottság hamarosan egy, a megállapodást megerősítő intézkedéscsomag javaslatát mutatja be a biztonság növelése érdekében - erősítette meg.



Több uniós tagország a migrációs nyomás miatt 2016-ban ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést az övezet belső határain.



Az Európai Bizottság korábban elővigyázatossági megfontolásokra hivatkozva indokoltnak tartotta ezt, de leszögezte, hogy az érintett tagállamok csak kivételes eszközként és szigorú feltételek mellett alkalmazhatják az ideiglenes belső határellenőrzést.



Jelenleg az osztrák-magyar és az osztrák-szlovén határon, a német-osztrák határon, a dán-német határon, a Svédország déli és nyugati rendőrségi körzetében található kikötőkben és az Öresund hídnál, a Dániába, Németországba és Svédországba kompjáratokat üzemeltető norvég kikötőkben ellenőrzik a ki- és belépőket. A novemberig érvényes ideiglenes intézkedések meghosszabbítását a brüsszeli bizottságnak ellen kell jegyeznie.