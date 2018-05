Női kézilabda NB I/B - A bajnokot ünnepelték Mosonmagyaróváron

Péntek délelőtt a bajnokcsapatot elsőként a városházán fogadta Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző és Iváncsics János alpolgármester. Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke megköszönte a város támogatását, Tilinger Tamara csapatkapitány pedig egy-egy klubsálat adott át a vezetőknek. A csapat ellátogatott a helyi iskolák mellett azokhoz a vállalkozásokhoz, melyek pénzzel is melléjük álltak.



A tegnap esti utolsó bajnoki mérkőzés is az ünneplésről szólt. A díjátadón az MKC két felnőttcsapata is aranyérmet vehetett át, így a következő szezontól NB I-es és NB II-es együttes is viszi a Lajta-parti város jó hírnevét.



EU Fire-Mosonmagyaróvár–VKCSK 40–17 (20–8)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB I/B-s női mérkőzés, 1000 néző. V.: Gáspár, Vörös.



MKC: SCHOLTZ – KOVACSICZ 6, Tilinger 4/3, Farkas, Horváth B. 1, Gyimesi 1, Bízik R. 3. Csere: OLÁH (kapus), Hajtai 4, Csala 2, Rábai 1, Szalai 1, Bízik B., BARDI 8, Tóth M. 4, LOZSI 5. Edző: Bognár Róbert.



VKCSK: Takács R. – Németh P. 1, Szabó D. 4, Németh V. 4/3, KÁRPÁTI 5, Mészáros 3, Németh K. Csere: BALOGH E. (kapus), Beke, Papp, Kozári, Pár. Edző: Csomor Tibor.



Bognár Róbert: – Ezekért a pillanatokért érdemes kézilabdázni, nagyon boldog vagyok.



Csomor Tibor: – Nem volt jó szezonunk, sajnálom, hogy kiestünk.