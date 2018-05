Női kézilabda: buszon a mosonmagyaróvári bajnokok, úton az aranyjárat

Az együttes délelőtt útra kel a klub új, gyönyörűen feldíszített nagy autóbuszával, hogy aztán a bajnokcsapatát ünneplő város több részébe is eljusson, s találkozzon a szurkolóival, a szimpatizánsaival, a támogatóival. Az UFM Arénából 11 órakor indul az "aranyjárat", hogy aztán először a Városháza dísztermében köszöntsék a csapatot, majd jó néhány iskola és cég is a rövid állomáshelyek között szerepel.



A 19 órakor kezdődő utolsó bajnoki mérkőzés is természetesen az ünneplésről szól, remek kiegészítő programok várják a bajnokavatóra kilátogató nézőket. A mérkőzés után következik a díjátadó ünnepség, ahol egyedülálló módon, az MKC két felnőtt csapata is aranyérmet vehet át, azaz ősztől NB I-es és NB II-es együttese is lesz Mosonmagyaróvárnak. Lesz tűzijáték majd bankett, zene, ahol együtt ünnepelhet mindenki, aki tett ezért a sporttörténelmi sikerért.