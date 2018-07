Női kézilabda - Katonaruhát húztak a mosonmagyaróvári kézis lányok - fotó, videó

Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője:

Most biztos nem én vagyok a legközkedveltebb személy a lányok között, hiszen nem tudták mi vár rájuk valójában. Nem is árultam el, sőt őszinte leszek még picit én is meglepődtem az elején, mennyire komoly kiképzés vár rájuk. Ám örülök nekik és összességében lányom a lányokon, hogy élvezték. A célom az volt ezzel, hogy összekovácsolja a társaságot, hiszen itt a feladatokat csak együtt, egymást segítve lehet megoldani, a fegyelem pedig elengedhetetlen. Ez kell a pályán is."

Az MKC-s lányok számukra nagyon extrém környezetben, közel háromórás kiképzésen vettek részt, ahol a végső energiájukat is be kellett dobni a sikerért.Tóth Norbert alezredes:

Ez a második alkalom, hogy sportcsapatnak ilyen kiképzést tartunk, amelyet komolyan is veszünk. Már amikor beléptek a laktanya kapuján mondtuk a lányoknak, hogy itt most bizonyos jogokról lemondtak és kiképzendőkként tekintünk rájuk. A feladatokat minden körülmények között végre kell hajtani, együtt egy csapatként. Úgy gondolom, hogy a nap végére sokat tanultak a saját teljesítőképességeik határáról is."

A lányok ez alkalommal nem kedves katonákkal, hanem szigorú kiképzőkkel találkoztak, akik komoly követelményeket támasztottak eléjük és el is várták, hogy mindenki teljesítse azokat. Bármilyen kihágásért pedig járt a büntetés is.Hajtai Vanessza, az MKC játékosa:

Igazából meglepetés programnak indult, nem árulták el mi lesz a feladat, csak a helyszínt tudtuk. Néhányan viszont rákerestek mi is lehet itt és rátaláltuk, így gyanúnk az volt. Néztünk videót is róla, ami után őszintén mondom megrémültem kicsit. Volt is alapja, hiszen az első nevetés után már rám is kiabáltak és jöhetett a fekvőtámasz. Utána viszont menni kellett előre a feladatoknál, nem volt megállás és végül nagyon jól éreztem magam."

A lányok az eligazítást követően azonnal katonaruhába öltöztek, majd ha vacsorázni is akartak fel kellett verni a sátrat is. Ezt követően a két csapat külön vált és sorra járták az erőt próbáló állomásokat a kiképzőikkel. Ezekek között szerepelt például a gépjárműtolás, a lőszeres ládacipelés, kézigránátdobás, fegyver szét- és összeszerelés, lövészet vagy az akadálypálya teljesítése is.Horváth Bernadett, az MKC játékosa:

Nagyon kemény volt, szigorúak voltak velünk, iszonyatosan el is fáradtam. Ám úgy gondolom, hogy a csapategység szempontjából nagyon hasznos tapasztalatokon vagyunk túl. Itt is az kellett, hogy segítsük egymást, bárkinek bármilyen gondja van, a pályán is erre van szükség."

Tóth Melinda, az MKC játékosa:

Az elején még nem is igazán tudtuk hova tenni a dolgot, aztán amikor megkaptuk a kiabálást és a büntetéseket, már más volt a helyzet. Nagyon élveztem az egész programot, persze el is fáradtam rendesen. Az egész több órás program tetszett, a lövészet része kimondottan. Közel áll hozzám ez a hivatás, hiszen van olyan családtagom, aki ezt választotta életének."

A program végén az egész csapat felsorakozott az ezred alakulóterén, ahol egy záróünnepség keretében Tóth Norbert alezredes köszönte meg a sportolók kitartását,majd a megbízott parancsnokhelyettes átadta az elismerő okleveleket a csapattagoknak és a szakmai stábnak.