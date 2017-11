Netbank mellé fiók nyílt Mosonmagyaróváron

Első BitCoin - Vizi Tamás mutatta be az átadón.

Ugyanott, ahol Mosonmagyaróvár első bankfiókját 1972. december 18-án elindította az Országos Takarékpénztár, megnyitotta kapuit a VirPAY Pénzügyi Pont, a VirPAY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. első fiókja. A mosonmagyaróvári magánszemélyek tulajdonában álló cég elsőként használta ki a törvény által 2013 óta biztosított lehetőséget, miszerint pénzforgalmi szolgáltatók is vezethetnek bankszámlákat. A pénteki átadón Vizi Tamás ügyvezető elmondta: a VirPAY elsődlegesen egy netbank, mely a www.virpay.eu oldalon keresztül szolgálja ki ügyfeleit, de úgy vélik, pénzügyeink során időnként mégis hatékonyabb lehet személyesen egyeztetni, s megtalálni a megoldást. A pénzügyi pont a készpénz be- és kifizetést lehetővé tevő pénztárak mellett éjjel-nappal nyitva tartó ATM-met is működtet. Európában elsőként a fiókban BitCoin ATM is elérhető kripto-valuták (digitális fizetőeszközök) adásvételére.

„Számlavezetési funkciók tekintetében ugyanazt kínáljuk, mint a bankok, csak racionálisabban, rugalmasabban, emberközelibben" – mondta az ügyvezető. „A népszerű banki szolgáltatások közül mindenre van megoldásunk, betétgyűjtéssel, hitelezéssel, bankgaranciákkal viszont nem foglalkozunk. Az ügyfelekkel való partnerségre építünk, rugalmasan és megoldás orientáltan üzletelünk, és 24 órán belül tudunk dönteni bármiről." Az átadáson Nagy István parlamenti államtitkár arról beszélt, hogy a jövőt látható a mosonmagyaróvári fiókban, amelyről Árvay István polgármester kiemelte: a virtualitás mellé is kell „kézzelfoghatóság".