Népszerűek a varázslók a mosonmagyaróvári könyvtárban

Szitás Dóra könyvtáros a felnőtt olvasók körében nagy népszerűségnek örvendő Lakatos-kötettel.

A Huszár Gál Könyvtár felhasználóinak száma évek óta jószerével állandó, a 2016-os 5600-as olvasói létszám tavaly 5750-re növekedett – derül ki a könyvtár éves statisztikájából.Gyurics Zoltánné, a könyvtár igazgatója elmondta, 2017-ben csökkent a DVD-lemezek kölcsönzésének száma, ez összefüggésben állhat azzal, hogy a filmek, zenék ma már könnyen hozzáférhetők a világhálón. Ennek ellenére sem kevés, mintegy 94 ezer dokumentumot kölcsönöztek a könyvtár olvasói 2017-ben. A látogatók száma 87 ezerre rúgott, ebbe beletartoznak a távfelhasználók is, akik otthonról hosszabbítottak, jegyeztek elő, illetve böngésztek a katalógus könyvei között. A felnőtt felhasználók mellett tízezer gyermek talált olvasmányt magának az intézmény könyvespolcain.Mint megtudtuk, Facebook- oldaluk is egyre népszerűbb. A könyvtár munkatársai naponta két friss bejegyzést osztanak meg a platformon. – Az olvasók egyre több üzenetet küldenek a közösségi hálón, például a kölcsönzési idő hosszabbítása kapcsán kérnek segítséget a könyvtár dolgozóitól, akik ezen a felületen nyitvatartási időn kívül is a felhasználók rendelkezésére állnak – tudtuk meg az igazgatótól.

Az elmúlt év sikerkönyvei



2017-ben Borsa Brown Arab-sorozata örvendett a legnagyobb népszerűségnek a kölcsönzők körében. Második George R. R. Martin Trónok harca-sorozata, ezt követték Lakatos Levente könyvei. A gyermekirodalomban első helyen a LOL könyvek állnak, ezt követi Jeff Kinney Egy ropi naplója című sorozata, harmadik helyen pedig J. K. Rowling Harry Potter-kötetei szerepelnek.

Gyurics Zoltánné tájékoztatása szerint tavaly 141 rendezvényt tartottak: író-olvasó találkozókat, kiállításokat, könyvtári órákat szerveztek. Ezek 14 és fél ezer érdeklődőt vonzottak. Idén bemutatják például Győry Domonkos Hölgy alulnézetből című könyvét, a költészet napján pedig a Hangraforgó együttes műsorán vehetnek részt az érdeklődők. Májusban a Városvédő Egyesülettel közösen szerveznek egy előadást az I. világháború befejezésének centenáriumán.Szintén számos érdeklődő jelentkezik internetes tanfolyamaikra. A 20 órás, digitális kompetencia fejlesztésére szolgáló képzéseken vannak visszatérő „hallgatók", akik a kezdő csoport után a haladóban folytatják a tanulást.Idén TOP-os pályázat keretében 170 millió forintból végezhetik el a könyvtár energetikai felújítását, a nyílászárók, a világítás és a fűtés korszerűsítését. Emellett napelemekkel látják el a létesítményt. Egy személyszállító lift is kerül a bibliotékába.