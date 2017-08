Nem minden kocsma, ami annak látszik

A pár 2015 márciusában vette át a Csopak borozó üzemeltetését Mosonmagyaróváron. A vendéglátás egyikük számára sem új terep, ám ezúttal mégis kihívás elé állították magukat: otthonos hellyé akarták varázsolni az italkimérőt, valamint elérni, hogy a kocsma és a borozó fogalma különváljon egymástól."A hétköznapi szóhasználatunkban kocsmának hívunk minden alkoholmérő vendéglátóhelyet. Ugyan a szó alapvetően nem derogáló, ám sokunknak mégis ugyanaz a kép ugrik be róla: lepukkant bútorok, a levegőben terjengő szesszag, lehúzó közeg, az asztalokat unottan, spiccesen támasztó megfáradt emberek. Ebből szerettem volna kitörni. Párommal, Vikival vállt vállnak vetve dolgoztunk azért, hogy mindez megvalósulhasson" - kezdte a kisalfold.hu-nak Horváth Attila.

"Olyan helyet szerettünk volna varázsolni a Csopakból, ahol érezni a kocsma és a borozó közötti különbséget. Ahol a vendégek minőségi italokat fogyaszthatnak hangulatos, igényes közegben. A minőséget nem bíztuk a véletlenre: saját borászunk van, valamennyi borunk a Pannonhalmi Borvidékről, a Deé család pincészetéből származik" - folytatta Attila, aki azt is elárulta: a fontos számukra, hogy a fiatalok felé is nyissanak."Úgy gondolom, ezt a célt is sikerült elérnünk. Sok fiatal tér be hozzánk, főleg baráti társaságokkal. Hogy az igényeiket minél jobban kiszolgálhattuk rendszeresen szervezünk darts- és snapszerversenyt, és arra is lehetőséget adunk, hogy egy-egy jeles eseményt, például születésnapot nálunk ünnepeljenek. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy teret adhatunk a fiatalok kulturált szórakozásának" - tette hozzá Attila."A borozóba járó korosztály egyébként szívmelengetően színes: vasárnap reggelente idős vendégeink böngészik át az aznapi sajtót azokon kockás terítős asztalokon, amelyek mellett előző este a fiatalok mulattak és beszélték meg az élet nagy dolgait" - fűzte hozzá Németh Viki.