Negyven ország makettezőit várják Mosonmagyaróvárra

Mintegy negyven ország makettezőit várják április 22-én és 23-án huszonegyedik alkalommal megrendezendő nemzetközi makett kiállításra és versenyre, illetve a tizenegyedik Duna Takarék makett építő versenyre Mosonmagyaróváron. – hangzott el az eseményről tartott sajtótájékoztatón.Az Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényét ezúttal új helyszínen, a közelmúltban átadott UFM Arénában tartják. Egresi András, a Mosonmagyaróvári Makettező Klub elnöke elmondta: tavaly összesen harmincnégy országból érkezetek makettezők Mosonmagyaróvárra. Most az előnevezések alapján több mint negyven ország részvételére számítanak. Első alkalommal vesznek részt a rendezvényen Katarból, Szingapúrból, Ciprusról és Máltáról. Európa számos országa mellett a visszatérő makettezők érkeznek például az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából és Brazíliából is.

Illés Zoltán, a Duna Takarék elnöke a több mint tíz éves együttműködésről szólva elmondta: örömmel álltak a rendezvény mögé és támogatják évről évre. A bank társadalmi szerepvállalása az elmúlt hatvan évben folyamatos volt és ezt szeretnék tovább folytatni a jövőben is. Dr. Árvay István polgármester hangsúlyozta: mára ez a város egyik legnagyobb rendezvénye és fontos szerepet tölt be Mosonmagyaróvár idegenforgalmában. Ezért is karolták fel tavaly, lett kiemelt városi rendezvény és szervezésbe besegít a Flesch Nonprofit Kft.Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: a makettezők mellett a rendezvényre ellátogató családokat is számos érdekes program várja a hétvége során. Így például lesz Gasztroplacc, ahol számos étel különlegességet kóstolhatnak meg az érdeklődők, a gyerekeket pedig a Györkőckatlan várja légvárakkal játszóházzal és egyéb érdekes programokkal.A makettek április 22-én, szombaton déltől vasárnap délig tekinthetők meg az UFM Arénában. A szabadtéri programok szombat reggeltől vasárnap délután várják az érdeklődőket.