NB II foci - Fontos mosonmagyaróvári sikerek a hajrában

Várhidi Péter

A Credobus-Mosonmagyaróvár jól kezdte a jelenlegi bajnokságot, hiszen 3–3-as döntetlent ért el Kisvárdán, majd legyőzte a Siófokot, ám utána egy tizenegy meccses nyeretlenségi sorozat következett.„Tisztában kell lenni vele, hogy egy teljesen új csapatot kellett kialakítanunk, mert a tavalyi játékoskeretből kevesen maradtak – kezdi Várhidi Péter vezetőedző. – Ráadásul a bajnokság elején sérülés miatt elveszítettük Zsirait és Bohnert, nem sokkal később pedig Schmatovichot, így még szűkebb lett a merítési lehetőség. Sok olyan fiatal került hozzánk, akiknek még nem volt NB II-es tapasztalatuk vagy még felnőttmérkőzésük sem. A nyári felkészülés alatt arra helyeztük a fő hangsúlyt, hogy minél gyorsabban kialakuljon a kezdőcsapat, a munka többi részét pedig menet közben lehetett végezni."

A klub vezetése a nehéz időszakban is kitartott Várhidi Péter szakmai munkája mellett.„Teljes volt irántam a bizalom, hiszen mindenki tudta, hogy nehéz ősz elé nézünk – folytatja a vezetőedző. – Ennek része volt ez a tizenegy meccses széria is. Játékban látható volt, hogy folyamatosan fejlődünk, de akkor még nem jöttek az eredmények. Nagy gondot jelentettek számunkra a sérültek, őket adott időben nem tudtuk pótolni. A rutintalanságunkat gyakran kihasználták az ellenfelek. Ennek ellenére helytálltunk, két mérkőzés kivételével mindenkivel partiban voltunk a bajnokságban."A játékbeli fejlődéssel együtt az idény vége felé már jöttek a jobb eredmények is. A Mosonmagyaróvár legyőzte az ETO-t, a Szegedet, az SVSE-t és a ZTE-t is.„Örültünk a győzelmeknek, hiszen erőt adtak a további munkához – említi a szakember. – Bízunk benne, hogy tavasszal még több sikerélményben lesz részünk."A tervek szerint a csapat nem megy edzőtáborba, Mosonmagyaróváron végzi majd a téli felkészülést.„A városban adottak a feltételek, a műfüves pályán lehet gyakorolni. A kérdés csak az, hogy az edzőmeccseket is rendben le tudjuk-e majd játszani, ott azért közbeszólhat a téli időjárás. A következő hetekben két-három meghatározó játékost igazolnunk kell ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni, mert a fejlődésünk ellenére láthatók a hiányosságaink is. Ráadásul úgy tűnik, Schmatovich még jó ideig nem állhat rendelkezésünkre, valószínű, csak a tavaszi idény vége felé lesz majd hadra fogható" – fejezte be értékelését Várhidi Péter.