Napirend előtt - erőműről, felújításról Mosonmagyaróváron

Új bevásárlóközpont – Park Center 2. – épül Mosonmagyaróváron – vetette fel a témát Jávor Miklós jobbikos képviselő. Mint elmondta, a jelenlegi országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárának titkárságvezetőjéhez köthető az APC Invest Kft. Információi szerint a 25 ezer négyzetméteres területen 276 parkolóhellyel alakítanák ki a bevásárlóközpontot.



Jávor arról érdeklődött, hogy a Fidesz-frakció mit szól ehhez, illetve hogy "megnyugodhatunk-e": a legalább 2–2,5 milliárd forintos fejlesztés pénzügyi háttere tisztességes. Árvay István polgármester erre úgy reagált, hogy több kérdést ezek közül a témában érintetteknek kell feltenni. Ugyanakkor megerősítette: jogerős építési engedéllyel rendelkezik a kft., így az ingatlan beépítésre alkalmas. Az APC Invest Kft. 2016 decemberében kapott építési engedélyt a 586/13. helyrajzi számú ingatlanon – a jelenlegi Park Center mellett – bevásárlóközpont építésére.



Költségcsökkentés



Kovács Tamást (MSZP) az érdekelte, hogy a leendő geotermikus erőmű, amelynek alapkövét nemrég rakták le, milyen kapacitással fog működni, milyen költségcsökkentésre számíthatnak a fogyasztók? – Mi azt tudjuk, mi az igényünk. Várhatóan három héten belül a technikai kérdésekre is választ tudnak adni – reagált a polgármester, hozzátéve, hogy a hőenergia beszerzését célzó pályázatot a VÜF írja majd ki. A városvezető szerint "nem isten ellen való vétek" a zöldenergia, amit maga is támogat. Hogy az milyen hatással lesz a leendő távhőárakra, azt a törvények szabályozzák.



A szocialista képviselő arra is rákérdezett, hogy a kormány által ígért 12 ezer forintos távhőtámogatás kifizetése mikorra várható. A Magyar Közlönyben a napokban jelent meg a témát részletező kormányrendelet – fűzte hozzá a polgármester, aki Kovács Tamás útfelújításokra vonatkozó kérdésére is válaszolt. Mint elmondta, a napokban rendkívüli bizottsági ülésen döntöttek a felújítandó utak listájáról. Az idei költségvetésben 300 millió forint áll rendelkezésre 19 utcára. A beruházásokat a VÜF által rendelik meg és három hónapon belül indulhatnak. Egyébként még tavalyról is maradtak útfelújítási munkák.



A korszerűsítésről



Lapunkban január 12-én számoltunk be a mosonmagyaróvári közvilágításról "Lecserélik a lámpatesteket" címmel. Akkor érdeklődtünk, de nem kaptunk választ arra, hogy mely cégekhez köthető a feladat. Szabó Miklós (MPKE) kérdésére most Árvay István kifejtette: a közvilágítás fenntartása és működtetése a VÜF feladata. A városüzemeltető egy alvállalkozója, a Korzo–2001 Kft. végzi a városi lámpatestek karbantartását. Tavaly mintegy 270 kandeláberre került LED-es fényforrás, melyet a Tungsram Schréder Zrt.-től (a cég korábban együttműködött az Elios Zrt.-vel beszállítóként) rendeltek meg. Idén közel 300 lámpa cseréje várható.



"A beruházás sorsa még erősen kérdéses"



– Édesapám munkáját folytatva már évek óta dolgozom egy, a város és lakóinak érdekeit szolgáló beruházás koordinálásán. Sajnos a helyi, azon belül is elsősorban a ruházati kínálat nagyon szűkös, ezért nagyszerű dolog lenne Mosonmagyaróvárra ismert, népszerű üzletláncokat hozni. Ismerve a helyi vásárlói szokásokat, megállapítható, hogy jelenleg a városlakók egy részének Ausztriába vagy Győrbe kell utaznia ruhát vásárolni. Ez nem jó a város gazdaságának és nem jó a városlakóknak sem. Egy ilyen beruházás érdemben hozzájárulna Mosonmagyaróvár további fejlődéséhez.



Emellett munkahelyeket teremthetnénk és jelentős helyiadó-bevételhez jutnánk – válaszolt a tervezett bevásárlóközponttal kapcsolatos kérdéseinkre Ondré Péter titkárságvezető. Tájékoztatása szerint azt tervezik, hogy mintegy 4400 négyzetméteren, közel 300 parkolóhellyel 8–9 új üzlet nyílhatna a városban. – Az utóbbi években számos üzletlánccal felvettük a kapcsolatot, bérleti szerződést azonban még nem kötöttünk senkivel. Vagyis a beruházás sorsa még erősen kérdéses. Ha kemény munkával sikerül a projektet a megvalósulásig eljuttatni, akkor majd szükség lesz egy piaci beruházóra és banki hitelre a projekt finanszírozásához – tette hozzá az APC Invest Kft. képviselője.