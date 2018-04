Nagy István lehet a harmadik agrárminiszter Mosonmagyaróvárról

"A kampány véget ért, az eredmény megszületett. Ettől a pillanattól kezdve a különbségeket félre kell tenni! Nem az a feladatunk, hogy mélyítsük az árkokat, nagyobbítsuk a különbségeket, hanem az, hogy hogyan tudunk együtt hidakat építeni, hogyan tudunk együttműködni" - hangsúlyozta Nagy István, aki kedden a mosonmagyaróvári városházán többek közt a térség polgármesterei, hatóságok és intézmények képviselői, Pro Urbe-díjasok jelenlétében dr. Kiss Attilától, az OEVB elnökétől vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét.



A Fidesz-KDNP politikusa szerint ez a térség sikerre van ítélve. Mint köszöntőjében kifejtette, a további négy évben is egy élhető, dinamikusan fejlődő térségért fog dolgozni, ahol jó élni, jó hazajönni, jó jövőt keresni. A megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületének győztesére Csáfordy Julianna lelkipásztor mondott áldást.



Megjelent a sajtóban, hogy Nagy István válthatja Fazekas Sándort az agrártárca élén. Erről megkérdeztük a harmadik ciklusát kezdő térségi országgyűlési képviselőt, aki elmondta: várhatóan holnap jelenthetik be hivatalosan többek között azt is, hogy ki lesz a Földművelésügyi Minisztérium vezetője. Nagy István lehetne a harmadik agrárminiszter Mosonmagyaróvárról.