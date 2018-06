Nagy bajban vannak a mosonmagyaróvári állatvédők - nem tudják, hogyan tovább

Adakozna?



Mosonmagyaróváron és környékén több helyen vannak kihelyezve adománygyűjtő dobozaik:



Táltos Állatorvosi Rendelő (Várallyai u.), Szürke puli állatorvosi rendelő (Kiserdő u.), Varga Árpád rendelője (Liszt Ferenc u.), a Fittbody Sportüzlete (Kápolna tér), Kedvenc kutyakozmetika (Károly u.), DamoX Hajszalon (Győri kapu u.), a Skulo Car Parts Kft üzlete (Kökény u.),Nicole Nails Szalon (Malomszer), Harmónia Festékház (Pozsonyi u.),Brill lash and Beauty szalon (Halászi, Árpád u.), Vacak Cica Állatorvosi Rendelő (Jánossomorja, Iparos u.)



Továbbá bankszámlájukra is várják a felajánlásokat, a száma: 58600252-10025114, Duna Takarék, a közleménybe kérjük írják be: ADOMÁNY.



Befogadóként, önkéntesként segítene?



Vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal a Facebook-oldalukon, vagy hívja a 70/365-8096-os telefonszámot! Mosonmagyaróváron és környékén több helyen vannak kihelyezve adománygyűjtő dobozaik:Táltos Állatorvosi Rendelő (Várallyai u.), Szürke puli állatorvosi rendelő (Kiserdő u.), Varga Árpád rendelője (Liszt Ferenc u.), a Fittbody Sportüzlete (Kápolna tér), Kedvenc kutyakozmetika (Károly u.), DamoX Hajszalon (Győri kapu u.), a Skulo Car Parts Kft üzlete (Kökény u.),Nicole Nails Szalon (Malomszer), Harmónia Festékház (Pozsonyi u.),Brill lash and Beauty szalon (Halászi, Árpád u.), Vacak Cica Állatorvosi Rendelő (Jánossomorja, Iparos u.)Továbbá bankszámlájukra is várják a felajánlásokat, a száma: 58600252-10025114, Duna Takarék, a közleménybe kérjük írják be: ADOMÁNY.Vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, vagy hívja a 70/365-8096-os telefonszámot!

"Kedves állatbarátok! Nem szoktunk ilyet kérni, de most alapítványunk olyan nehéz helyzetbe került, hogy nem tudjuk, hogyan tovább. Anyagi támogatásra van szükség a munkánkhoz, mert annyian fordulnak hozzánk segítségért, hogy már nem győzzük" - kezdődik a Menedék Állatvédő Alapítvány felhívása.Az adományokból befolyó összeget teljes egészében az állatokra költik, minden mást saját zsebből oldanak meg."Rengetegen keresnek meg minket azzal, hogy járuljunk hozzá ivartalanításhoz, állatorvosi költségekhez. Sok esetben a gazda nem tudja sérült kedvence orvosi ellátását fizetni, és ha mi sem segítünk, el kell altatni az állatot. Mára nemhogy üres a kasszánk, de tartozásaink vannak az állatorvosunk felé. Emellett egyre több a kidobott, utcára kerülő jószág, akiről gondoskodnunk kell. Ez egyedül már nem bírjuk" - tették hozzá az állatvédők."Napi szinten jönnek a megkeresések. Minimum 3-5 kiscica elhelyezését kéne megoldanunk naponta. Pénzbeli segítségen kívül nagy szükségük lenne ideiglenes befogadókra is. A városban nincs egyetlen ideiglenes befogadónk macskáknak, kutyáknak is csupán egy. Elégséges számú ideiglenes befogadó híján viszont nekünk is meg van kötve a kezünk. Új önkéntesek jelentkezése szintén égetően sürgős, mindössze négy tagunk van a városra és a körzetére" - vázolták fel a szomorú valóságot.