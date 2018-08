Mutatjuk július legszebb naptárfotóját - természetképpel győzött a mecséri fiatalember

Knoll Dévald elsősorban magának készít képeket, ám szeretné, ha szépségükkel másoknak is örömet szerezhetne.

A gabona fölött szálló őz nyerte a júliusi fordulót. Fotó: Knoll Dévald

Fotózz a naptárunkba!



Még 5 hónap legszebb pillanatát keressük. Olvasóink alkotásait a palyazat@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. A legjobbak felkerülnek a kisalfold.hu-ra, a havi győzteseket 10 ezer forinttal is megjutalmazzuk. Csak olyan képeket fogadunk el, amelyek az észak-dunántúli régióban készültek.



A levélben írják meg, hol készült a kép, illetve elérhetőségüket is adják meg. A képek közül néhánnyal a győri Petz-kórház onkológiai osztálya szeretné díszíteni folyosóit, ezért aki ehhez nem járul hozzá, az ezt tüntesse fel az e-mailben.

Knoll Dévald a győri Bencés Gimnázium után Mosonmagyaróváron tanult a Széchenyi István Egyetem mezőgazdasági mérnöki felsőoktatási szakképzési szakán. "Szóval sokat járom a természetet, és olyankor, ha tehetem, a fényképezőgépemet is viszem magammal" – meséli a fiatalember, akinek fotója megnyerte a Fotózz a naptárunkba! pályázatunk júliusi fordulóját.A képen látható őzbak a család mecséri gabonáján ugrik éppen át. "Én is a családi gazdaságban dolgozom, de itt éppen szabad voltam. Az új fényképezőgépemet vittem felavatni a kutyámmal, amikor megláttam a pillanatot. Készítettem egy sorozatot és ez az egy volt köztük, ami tökéletesen elkapta a mozdulatot" – eleveníti fel a győztes fotó készültét Knoll Dévald. A mecséri fiatalember fotós története azonban messzebbre nyúlik vissza: kiskorától kezdve mindig volt fényképezője, amivel szerette megörökíteni, amit csak látott.A jövőben pedig komolyabban is venné ezt a hobbit. "Már profibb gépem van és jobban beleástam magam a fotózásba. Gondoltam rá, hogy egy fotósklubhoz is csatlakozom. Az első pályázat, amin indultam, a Kisalföldé volt, nagyon boldog vagyok, hogy mindjárt nyertem" – folytatja.Pedig az ominózus képet először csak magának készítette. Megosztani azért osztja meg alkotásait, hogy másoknak is örömet szerezzen szépségükkel. Például a győri Petz-kórház onkológiai osztálya betegeinek.A Kisalföldhöz beérkezett képek közül ugyanis néhányat szeretne kitenni folyosóira a kórház, hogy ezzel is segítse betegei gyógyulását – jobb hangulatot teremtsen köréjük. "Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, és örülnék, ha az én fotómat is kihelyeznék" – mondja a fiatalember, akitől még az is lehet, kapunk újabb fotókat, ha hasonlóan különleges pillanatokkal találkozik.Kedvencei a tájképek, de szívesen kipróbálná magát más területen is. "Bármit szívesen megtapasztalnék a fotózás világában. Például érdekel a portrékészítés. Itthon azonban senki nem áll modellt hozzá, pedig az egész család szeret fényképezni, jó pillanatokat mentünk el magunknak a nyaralásokról is" – teszi hozzá vidáman Knoll Dévald, aki a végén azt is elárulja, a győztes fotóért járó 10 ezer forintból valamilyen kiegészítőt vásárolna gépéhez.