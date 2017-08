Mosonmagyaróváron nyakon csípték a bankkártyás csalót

A mosonmagyaróvári rendőrök elfogtak egy helyi férfit, aki jogosulatlanul használt egy talált bankkártyát - közölte kedden a rendőrség.



A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 42 éves helyi lakos ellen. Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 21-én virradóra, hogy egy férfi elvesztette a pénztárcáját és azt valaki megtalálhatta, mivel két alkalommal is használták a benne tárolt bankkártyát. A sértett elmondta a rendőröknek, hogy a tárcában tartotta a PIN kódot is, így már csak a telefonjára kapott üzenetből értesült a készpénzfelvételekről. A bankkártyát időközben letiltatta.



A mosonmagyaróvári járőrök tetten értek a gyanúsítottat, amint harmadik alkalommal próbálta meg felhasználni a kártyát. Átvizsgálták a férfi autóját, amiben megtalálták a korábban felvett összegeket. A helyi lakosnál tartott házkutatás során megtalálták a pénztárcát is a benne tartott iratokkal együtt.



A rendőrök a gyanúsítottat elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásakor beismerte a bűncselekmény elkövetését.