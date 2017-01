Mosonmagyaróváron kitüntették a biztonságiakat, mert útját állták a rablónak - videó

Mielőtt a kitüntetésre térnénk, lássuk időrendben, mi is történt.



A rendőrség a rablás másnapján, január negyedikén számolt be arról, hogy



Január 5-én már arról írtunk, hogy a férfi meg sem próbált elmenekülni a helyszínről. A 43 éves férfi az üzletbe lépve elővett egy konyhakést és „rablás" felkiáltással a bevételt követelte. Az eladó – miközben az asztalra helyezte a kassza tartalmát – megnyomta a pánikgombot is. Ezt követően a férfi még percekig jóízűen elbeszélgetett az eladóval, zsebre rakta a kést és a közel 130 ezer forintnyi készpénzt. Aztán arról kérdezgette az alkalmazottat, megnyomta-e a pánikgombot, jönnek-e a biztonságiak.



1. Amikor pánik gombot nyom valaki, ott nincs mérlegelési lehetőség, oda azonnal kimegyünk, amennyiben veszélyes szituációt látunk, intézkedünk, hiszen patentos ügyfeleink ezért fizetnek elő erre a szolgáltatásra. Szerencsére elég hatékonyak vagyunk! És voltunk Mosonmagyaróváron is.2. A mosonmagyaróvári pánik riasztás után a trafikban egy nagyobb köteg pénzzel a kezében találtak az elfogók egy olyan férfit, aki korábban már kést helyezett egy trafikos nyakára, és most is késsel fenyegette meg az eladót. A kés ott volt most is nála.3. Szakszerűen intézkedve, betartva a törvényeket intézkedtek munkatársaink.4. Nem kérdés, a közösségre veszélyes fegyveres rablást hiúsítottak meg a patentos elfogók.5. Ezért büszkén vették át a rendőrség elismerését. A Szent György emlékérem nem csupán egy jutalom, amit a fiúk kiérdemeltek, de példaértékű elismerés is, amely felhívja a figyelmet arra, a biztonság mindannyiunk ügye. Akik tesznek érte, tiszteletet érdemelnek.6. Sajnos a cikk üzenete az, hogy szegény embert még jól el is fogták, pedig csak a késsel, a pénztárból elrabolt százezernyi forinttal próbált valami megoldást találni maga számára. Ez pedig elég távol áll ennek a történetnek a valóságától.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének nevében, Németh Lajos rendőr ezredes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, valamint Barna Árpád rendőr alezredes, a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság megbízott vezetője részesítette elismerésben a biztonsági szolgálat munkatársait január 9-én.A személy- és vagyonőrök január 3-án 18 órakor elsőként értek egy mosonmagyaróvári dohánybolthoz, ahol az üzlet alkalmazottja rablás közben észrevétlenül megnyomta a céghez bekötött pánikgombot. A férfiak a helyszínen tartották a gyanúsítottat és a bűncselekmény elkövetéséhez használt kését is elvették. A biztonsági szolgálat munkatársai átadták a tetten ért helyi lakost a kiérkező járőröknek, akik előállították a rendőrkapitányságra. Németh Lajos rendőr ezredes oklevéllel és emlékéremmel köszönte meg Ruzsa László és Kondor Valter munkáját - a kitüntetésről videót is készített a rendőrség.