Mosonmagyaróváron indítja a szabadtéri koncerteket a Paddy and the Rats

Izgalmas év vár a Paddy and the Rats tagjaira. A miskolci pub ’n’ roll csapat tavaly év végén az osztrák Napalm Recordshoz szerződött, mely a sorban ötödik, Riot City Outlaws című albumukat április 6-án világszerte megjelentette. Az európai országokban egyébként is rendszeresen koncertező zenészek híre ezáltal jóval szélesebb közönséghez eljutott, így biztos, hogy nemzetközi szinten mostantól még nagyobb figyelmet kapnak.De nem csak emiatt számít mérföldkőnek a 2018-as év - a zenekar idén 10 éves jubileumot ünnepel, ami még különlegesebbé teszi majd a koncertjeiket. A csapat nagyszabású turnéra készül, melynek során a külföldi fellépések mellett Magyarországon is igyekeznek minél több városba ellátogatni. Mosonmagyaróváron is színpadra állnak: május 12-én a Parkban táncoltatják meg a közönséget.„Nagyon izgalmas az idei évünk. Áprilisban jelent meg az új lemezünk világszerte és nagyon jó visszhangot kapott" – mondja Paddy, a zenekar énekese. „Nagyon sok külföldi fesztiválon játszunk idén, Mosonmagyaróvárra is Németországból érkezünk. Most már lassan hagyomány, hogy itt nyitjuk a nyarat a Parkban. Szeretjük ezt a klubot, jó érzés ilyenkor végre már szabad ég alatt zenélni."A Paddy and the Rats tagjai május 11-én, Parsberg városában indítják a koncertsorozatot - a mosonmagyaróvári fellépés lesz ebben a hónapban az egyetlen hazai, és az idei évben az első szabadtéren tartott koncertjük.