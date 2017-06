Mosonmagyaróváron a várnak csak egy részére futja az 1,3 milliárdból

Dr. Szalka Éva dékán a felújításra váró várudvart mutatja, mely a későbbiekben rendezvények helyszíne lehet.

„Megszépül a jövőre két évszázados akadémia" címmel írtunk arról a Kisalföldben (2017. április 7.), hogy a jövőre 200 éves magyaróvári mezőgazdasági akadémia már megszépült falak között ünnepelhet. Ugyanis a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében 1,3 milliárd forintból kezdődik el a magyaróvári vár felújítása. Dr. Szalka Éva dékánt arról kérdeztük, hol tart jelenleg a felújítás folyamata.– A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. közreműködésével 1,3 milliárd forintból végzik el a vár részleges felújítását. Az egyetem az épületet adja, a tervezéstől a kivitelezésig a kft. felügyeli a munkálatokat. Számítások szerint egyébként a műemléki védelem alatt álló ingatlan teljes felújítása 6 milliárd forint lenne – tudjuk meg a magyaróvári egyetem dékánjától.

Fűszerkerttől a tanösvényig



Az egyetem önállóan és a mosonmagyaróvári önkormányzattal is pályázik a várkert rendbetételére, ahol például egy állandó szabadtéri színpadot is felállítanának. A zöldterület további hasznosításán is gondolkodnak, így felmerült egy gyógy- és fűszerkert kialakítása, egy látogatóközpont létrehozása. A korábban uniós pénzből egyszer már felújított várpince hasznos funkcióval való megtöltése is foglalkoztatja az intézményt, dr. Szalka Éva itt például szívesen látna egy oktatóközpontot. Továbbá a várossal közösen egy tanösvényt képzeltek el a Wittmann parkban.

Dr. Szalka Éva arról is beszélt, hogy a földszinti részről – ahol az egyetem irodákat és tantermeket működtetett – már kiköltöztek. Így itt hamarosan megkezdődhetnek a régészeti feltárások és a falkutatás is. A dékán úgy tudja, hogy a levéltári kutatások már elindultak, és a műemlékvédelemtől is látogattak el a várba. A tervek szerint az eredeti állapotok visszaállítása a cél, így például azt is vizsgálják, milyen színű lehetett eredetileg a homlokzat (ezt a hetvenes évek után most újból festik).A vár földszintje belsőleg teljesen átalakul: az egykori lovagterem majd kiállítások és rendezvények helyszínéül szolgál. A pénztár, információs iroda mellett kávézó is szerepel a tervekben – azaz nyit a vár a nagyközönség felé. Belső udvara is felújítás előtt áll, ahová szintén rendezvényeket képzeltek el. A vizesblokkok mellett a villanyhálózatot is korszerűsítik.A vár környezetét tehát nem érinti a jelen 1,3 milliárd forintos beruházás. A Facebookon is lehetett róla a napokban olvasni, de a mosonmagyaróvári önkormányzat múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésén is téma volt a várkert állapota.A helyzet orvoslását már tegnap reggel megkezdték a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. munkatársai. Nagy Attila, a VÜF parkfenntartásért felelős csoportvezetője arról tájékoztatott a helyszínen, hogy hat kollégája dolgozik a hét folyamán a fűnyírással és a szemét összeszedésével. „Már nem csak egyszerű kaszálásról van szó" – tette hozzá, megjegyezve, hogy korábban az elöregedett, beteg fák gondozására is kért az egyetem tőlük árajánlatot.