Mosonmagyaróváron a Mórában zökkenőmentesen történt meg a fenntartóváltás

A 4. c osztályosok Kocsisné Balassa Gyöngyivel és dr. Makk Zoltánnal a kitelepítési emlékműnél.

A helyi német nemzetiségi önkormányzat a tanév elején vette át az államtól a mosonmagyaróvári Móra-iskola fenntartását és működtetését. Dr. Makk Zoltán igazgató elmondta: zökkenőmentesen ment minden, ezzel mindenki egyetértett.– Fontosnak tartottuk, hogy a fenntartónk helyben legyen. Hivatalosan tavaly szeptembertől a mosonmagyaróvári német nemzetiségi önkormányzat a fenntartója a Móra-iskolának és a máriakálnoki telephelyünknek. A folyamatot mindkét polgármester támogatta. Az intézmény gazdálkodását és a jogi ügyek intézését a moson-magyaróvári városháza munkatársai végzik – fejtette ki dr. Makk Zoltán, akit újabb öt évre bíztak meg az igazgatással.– Eddig is szoros kapcsolatban álltunk az iskolával, magam is itt tanítok németnyelv-tanárként. Arra számítunk, hogy a városban élő nemzetiség erősödését, fennmaradásunkat is jelenti ez a lépés. A német nemzetiségi önkormányzat és a Mosoni Német Származásúak Egyesülete mindig számíthat az iskolára, kulturális műsorainkon a mórás diákok szerepelnek – vélekedett a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kocsisné Balassa Gyöngyi.Korábban egy normál és két német nemzetiségi tantervű első osztályt indítottak. Most már az egész város területéről fogadnak gyermekeket.– Mostanra nemzetiségi iskola lettünk, valamennyi induló első osztályunkban heti öt órában tanítjuk csoportbontásban a német nyelvet, ami egy német népismereti órával egészül ki. Ovis nyílt napjainkon a szülők tájékozódhattak a nemzetiségi képzés sajátosságairól, követelményrendszeréről. A következő tanévtől három, huszonötös létszámú első osztály indul nálunk, Máriakálnokon tizenegy kisiskolásunk lesz – tájékoztatott az intézményvezető.– Az egykori szolgálati lakást átalakítjuk és abban nemzetiségi szobát rendezünk be. Itt kap helyet a nemzetiségi önkormányzat is. A következő néhány év kihívása pedig a további épületbővítés lesz, hiszen kinőttük az iskolát. Gondot jelent, hogy hol tartsuk a próbákat, szakköröket. Több lehetőségünk is lenne két-három új tanterem kialakítására. Erre keressük a pályázati pénzt is – tette hozzá dr. Makk Zoltán.A Mórában külön figyelmet fordítanak a hagyományok őrzésére. Nyáron, június első hetében száz nemzetiségi tanuló Dunaszigeten ingyenesen jutalomtáborban vesz részt. A program témája a család. A nyolcadik osztály végén a diákok kétharmada tesz sikeres nyelvvizsgát.