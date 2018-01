Mosonmagyaróvári színinövendék szerepelt az Oscar-jelölt filmben

Három éve készült a film, Rujder Vivien egy napot forgatott, de az élmények egész pályafutásán végigkísérik.

A mosonmagyaróvári származású Rujder Vivien Rajkán töltötte kisgyermekkorát, 10 évesen költözött a szüleivel Mosonmagyaróvárra. A Kossuth-gimnázium befejeztével a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre jelentkezett. Elsőre fel is vették.– Három éve készült a film, én egy napot forgattam, akkoriban az egyetemen harmadéves hallgató voltam. A forgatáson is érezhető volt az a különös hangulat, ami a filmből is árad. Higgadtság, abszolút koncentráltság érződött a rendezőrészéről, csöndben és türelmesen dolgozott mindenki. Enyedi Ildikón látszott, hogy tudja a dolgát, tudja, mit csinál – idézte fel emlékeit a forgatásról Rujder Vivien.

– Eredetileg Mária szerepére érkeztem a castingra, ám a rendező azt mondta, túl fiatal vagyok a karakterhez, viszont van egy másik női szerep, amelyben el tudna képzelni. Egy laza, életvidám lányt alakítok, jó zenei ízléssel – a filmből ki is derül, miért – mondta a színésznő.– Mindig örülök a magyar sikernek, ahogyan a Saul fiának is örültem. Az, hogy huszonnégy évesen szerepelek egy filmben, amelyet Oscar-díjra jelöltek, különleges érzés. S mit érezhetnek azok, akik a főszerepeket játszották... – osztotta meg lapunkkal Vivien az érzéseit.Hozzátette: az Oscar-díj-átadó idején a színházban lesznek a kollégáival, élőben nézik majd a gálaműsort.– A Testről és lélekről egy különleges művészfilm. Amikor a Berlinalén díjat nyert, tudtam, hogy közel sincs vége, a film menetel felfelé. Érdekes, hogy egyáltalán nem megosztó alkotás, nincs olyan, hogy valaki nem szereti. Édesanyám például nem bírta nézni a nyers vágóhídi jeleneteket, ám értékelte a jelenetek, vágások szépségét. A film nemtől, kortól, nemzetiségtől függetlenül élvezhető alkotás – mondta a filmről Vivien.A színésznő az idei évadot végigpróbálja, két bemutatón már túl van, még kettő hátravan. A Tóth János című sorozat folytatását forgatják éppen, de játszik a Korhatáros szerelemben is, amelyben egy „csípős nyelvű bunkót alakít, akinek hobbija a szívatás, de azért van szíve is".