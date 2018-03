Mosonmagyaróvári Kézilabda Club - A pályán kívül is fejlődnek

Év végéig U alakban alakítanák ki a LED-kijelzőt a sportlétesítményben – mutatja Horváth Cs. Attila klubelnök.

Kicsivel több mint egy éve adták át hivatalosan a Lajta partján fekvő UFM Arénát, mely azóta nemcsak sportrendezvényeknek, de számos kulturális, szabadidős eseménynek, buliknak is otthont adott. Tavaly itt tartották például a város egyik legnagyobb turisztikai vonzerejével bíró – huszonegyedik alkalommal megrendezett – Nemzetközi Makett Kiállítást és Versenyt, melyet nagy érdeklődés övezett.A sportlétesítményt bérlő Mosonmagyaróvári Kézilabda Club (MKC) elnöke, Horváth Cs. Attila lapunkkal megosztotta: szeretnék minél otthonosabbá tenni az arénát, valamint több információt, szolgáltatást nyújtanának a szurkolóknak, támogatóiknak. Az irodák kialakításával már végeztek, így azok alkalmasak arra, hogy dolgozzanak bennük, de a vendégfogadásra is. Az üzemeltető ígérete szerint a szertár kialakítása is hamarosan befejeződik. Emellett létrehoztak egy VIP-részleget, amit fotelekkel, s a vendéglátás egyéb feltételeivel szereltek fel, hogy támogatóikat méltó, otthonos környezetben fogadhassák. A klubelnök elmondta, minden mérkőzés elején bemutatják a találkozó támogatóját, s a meghívottak a VIP-teremben televízión keresztül is élvezhetik a találkozót.

Horváth Cs. Attila úgy látja, a közönség és a támogatók kiszolgálásának egyik leghatékonyabb módja napjainkban a LED-es felületeken, kijelzőkön keresztül történő információátadás. Éppen ezért az arénában az év végéig U alakban szeretnék kialakítani a LED-felületet. A berendezést taós forrásból fogják megvásárolni, legutóbbi mérkőzésükre egy negyvenméteres szakaszt bocsátott kölcsönbe a kivitelező cég a csapat rendelkezésére. A klubelnök kiemelte, a kijelző alkalmas lesz kül- és beltéri használatra is, nemcsak a kézilabdás, de a helyi, önkormányzati rendezvényeken is hasznát veszik majd.– A LED-fal elemeit egymásra is lehet építeni, így idővel akár egy nagyobb kijelzőt is létrehozhatnak – részletezte Horváth Cs. Attila. Hozzáfűzte, információi szerint az aréna üzemeltetője az eredményjelző táblákat is szeretné lecserélni.Megtudtuk, kedden délután 3 órakor az aréna parkolójában adják át a szövetség és a város önkormányzatának támogatásával vásárolt ötvenszemélyes nagybuszt, az eseményre minden érdeklődőt várnak.