Mosonmagyaróvári horgászat - Dr. Késmárki István negyven év után lemondott elnöki tisztségéről, dr. Koltai Gábor váltja

Dr. Késmárki István: Régebben szerettem keszegezni, csukázni, süllőzni, s már kiváltottam az engedélyem erre az esztendőre is.

Dr. Késmárki István negyven évig irányította az egyik legnagyobb, halgazdálkodást folytató megyei horgászegyesületet. A január végi tisztújító küldöttgyűlésen lemondott, és átadta a stafétabotot fiatalabb kollégájának.– Életem felét a Mofém Horgász Egyesületben töltöttem. 1978 óta, negyven év alatt nyolcszor választottak újra, ellenszavazat nélkül. Nyolcvan év fölött úgy gondoltam, át kell adnom az elnöki tisztséget – indokolta döntését dr. Késmárki István, aki az évtizedek alatt az országos és megyei horgászszövetségekben is töltött be vezető szerepet. A leköszönő vezetőtől érdeklődtünk, mire büszke az elmúlt időszakban.

Kilencven százalékban itt horgászom, szeretem megfogni a halakat, de még jobban a természetben lenni – mondja Bochdalovszky László, a Vár-tó tógazdája, a felvételen dr. Koltai Gáborral.

– Miután a Mofém-gyárból el kellett jönnünk – ahol korábban egy szobát kaptunk – a privatizációt követően, sikerült vásárolnunk egy lakást a Lajta-szeren, melyet irodának rendeztünk be. Az egyesületnek két saját kavicsbányája is van, Dunakilitin és a Halászi 2. tavunk. Sajnos a legjobb vizünket, a Halászi 1-et elveszítettük. Korábban nyolc víz fölött is rendelkeztünk Püskitől Kimléig, mely mára ötre csökkent. Állami alhaszonbérletben hozzánk tartozik még a feketeerdői holtág, a Lajta jobb parti csatorna. Továbbá két éve a Malom-ági Lajta és a Vár-tó, melyeket próbálunk megbecsülni – hangsúlyozta dr. Késmárki István, hozzátéve, tiszta kézzel, józan ésszel igazgatta a civil szervezetet, melyet jó szívvel ad át dr. Koltai Gábornak.– Őszinte tiszteletem, elismerésem az elődömé, célom elnökként a folytonosság – vette át a szót dr. Koltai Gábor, aki másfél évtizeden keresztül a fegyelmi bizottság elnöki tisztét töltötte be a Mofém Horgász Egyesületben (ezt Székely Józsefnek adta át). A mosonmagyaróvári agrárkar tudományos főmunkatársaként tevékenykedő új vezető, mint mondja, egy jól működő egyesületet, vezetőséget „örökölt" elődjétől. Jelenleg 591 tagú a civil szervezet, közülük 109 gyermek.

– Az egyesület vezetősége nagy tapasztalatú, ugyanakkor tervezem a fiatalítást is. Az aktív munkavállalók még horgászni eljárnak, de tisztséget már kevésbé vállalnának. Ugyanakkor a gyermekek még szívesen fognak horgászbotot, ám az ifi korosztály nagyon hiányzik. Ennek persze sok oka van – mutat rá az új elnök. Az egyesület a vizei karbantartására, a partok rendezésére, a halrácsok kezelésére is figyel, saját honlapot üzemeltet.– Január 30-án megkezdtük a jegyek értékesítését. Öt év után most emeltük a területi jegy árát. Tavasszal és ősszel végzünk haltelepítést. Elsősorban háromnyaras pontyot, de „fehérhalat" és legutóbb csukaivadékot telepítettünk. Pontyból ősszel 2400 kilogrammot tettünk a vizekbe, tavasszal 2500 kilogrammot tervezünk – tudatta dr. Koltai Gábor.– Én nem vagyok ügyes horgász: 1990-ben költöztem Mosonmagyaróvárra, azóta horgászom, tavaly sajnos már kevesebb időt tudtam víz mellett tölteni. Az egyesületnek azonban van versenycsapata, amelynek tagjai követik a legújabb trendeket – mondta az új elnök, aki szerint komoly kultúrája van a horgászatnak.