Mosonmagyaróvár - Konferencia a magyaróvári lőporgyárról

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. További információ Kitley Tibor városi főépítésztől ( RegisztrációA konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. További információ Kitley Tibor városi főépítésztől ( foepitesz@mosonmagyarovar.hu , tel.: 96/577-828) kérhető.

„A Monarchia ipartelepeinek lezáratlan története" címmel szerveznek építészkonferenciát március 29-én a Flesch-központban.– A rendezvény ötlete Dimény Gábor volt mosonmagyaróvári főépítésztől és Mandl Andrásnétól, az Ipartelepi Lakosok Egyesülete elnökétől származik. A város és a megyei építészkamara is mellé állt, így március 29-én délelőtt előadások hangzanak el a Flesch-központban a témában, délután épületlátogatást tervezünk – tudjuk meg a rendezvény főszervezőjétől, Kitley Tibor városi főépítésztől.A korszak ipari épületeiről, azok sorsáról neves építészek tartanak előadást: így Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság tiszteletbeli és örökös elnöke, dr. Nagy Gergely, az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnöke, Révi Zsolt, Győr megyei jogú város főépítésze, valamint Lenzsér Péter Ybl-díjas tervező. A program délután az Olasz kápolnában folytatódik, majd épületlátogatással ér véget. Fakultatív programként a Futurát is meglátogathatják a résztvevők.A helytörténeti kutatások szerint 1910-ben az Osztrák–Magyar Monarchia közös hadügyminisztériuma az akkor még különálló Moson és Magyaróvár között elterülő, több mint ötszáz katasztrális holdnyi területet jelölte ki lőporgyár építésére. 1914 és ’18 között itt létesült a Monarchia legnagyobb hadiipari beruházása, a lőporgyár és az ahhoz tartozó tiszti lakótelepek. A négy év alatt az itt dolgozó közel tizenkétezer, zömében olasz hadifogoly 274 épületet épített. Önálló város jött így létre Magyaróváron belül, mely saját, független infrastruktúra-hálózattal rendelkezett. 1915 tavaszán kezdték meg a termelést mintegy ötszáz munkással. A lőporon kívül a szükséges vegyi anyagok gyártását is be kívánták indítani, ezért több gyáregység is épült. A vesztes háború után az ipartelep hadiüzem jellegét a trianoni békeszerződés értelmében meg kellett szüntetni. A helyi építészeti védelem alatt álló épületegyüttes jelenleg zömében magántulajdonban van és csak részben hasznosítják.