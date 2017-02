Moson Vármegye iparosait tüntették ki - fotókon a díjazottak

A népes közönség ezúttal is a sok-sok év munkájának elismeréseként, komoly szakmai sikereket elért iparost, szakembert és szolgáltató vállalkozásokat köszönthetett.Az év Iparosa, Szakembere és Szolgáltatója kategóriákon túl idén először a Moson Vármegye oktatásáért-szakképzéséért elismerést is kiosztották. Az alapítók ezzel az döntésükkel az elméleti és gyakorlati oktatással kiemelten foglalkozó szakemberekre szeretné irányítani a figyelmet.Az utánpótlás képzésben elengedhetetlen a képzett, fejlődni kész oktatók szerepe, akik maguk is saját vállalkozást vezetnek. A Moson Vármegye oktatásáért -szakképzéséért elismerést Tukovics Antal Tamás cukrász szakoktatónak ítélték oda a díj alapítói.Az Év Iparosa 2016 díj kitüntetettje Sárközi László vállalkozó Dunakilitiről, az Év Szakembere 2016 címet Bertalan Imre építéstechnikus, kőműves mester érdemelte ki Darnózseliről. Az Év Szolgáltatója 2016 kategória díjazottja a Mágia 2000 Kft. lett Mosonmagyaróvárról.A díjazottak tevékenységükkel kiérdemelték ezt az elismerést és környezetük is büszke lehet, hogy ilyen sikeres és eredményes vállalkozások működnek lakóhelyükön. A szervezők mindenkori célja, hogy a díjazott iparosok, szakemberek, szolgáltatók sikerén felbuzdulva évről-évre egyre többen mérettessék meg magukat a Moson Vármegye Iparosa Díjon.