MKC: harmadszor is legyőztük a Haladást

Az MKC ezúttal is végig uralva a találkozót hozta a kötelezőt. Az szünetben már kilenccel ment, amit a második játékrészben még tovább növelt, így végül 37-16-ra múlta felül ellenfelét. Ezzel a sikerrel ebben a szezonban már harmadszor győzött Bognár Róbert együttese a szombathelyiekkel szemben, hiszen a két bajnoki mellett a kupában is találkoztak egymással.



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: „Mindegyik mérkőzésünket komolyan vesszük, ma sem tettünk másként, ugyanakkor a Haladás NEKA elleni sikere kicsit felértékelődött a mai játékuk alapján. Persze sokat fejlődtek ősz óta, hazai pályán okozhatnak is még meglepetést, de hamar eldőlt a javunkra a találkozó. Jó hozzáállással játszottak a lányok, csapatként erősek voltunk, így elégedett vagyok. Talán az első negyed óra alatt voltak csak hibáink, utána viszont folyamatosan megléptünk és gyakorlatilag a második félidő elején nem volt kérdéses a ki nyeri a mérkőzést."



SZOMBATHELYI HALADÁS - EU-FIRE MOSONMAGYARÓVÁR 16-37 (8-17)



Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 300 néző

Jv.: Bacs, Váltó



MKC: SCHOLTZ – KOVACSICZ 7, Gyimesi 1, Horváth B. 3, Farkas 1, KOPECZ 5, Bízik R. 4 (3). Csere: DÁNYI (kapus), Hajtai 3, Tilinger 2, IVANICS 5, Szalai 2 (1) Bardi 1, Töpfner 2, Tóth M., Lozsi 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



Haladás: Márkus, Dudora, Putz (kapusok), Kozma 3 (1), Guttyán, Szabó J. 4 (1), Simsik 3, Kaposvári 2 (1), Takács I. 2, Gerencsér 1, Sebestyén 1, Kiss N., Baranyai. Vezetőedző: Berendi Antal



Kiállítások: 8 perc ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/3 ill. 6/4