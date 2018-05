Mindenki megtanulja az újraélesztést

A jógyakorlatok kidolgozásában a kórház több dolgozója is együttműködött

2014-ben új úton indult el a minőségirányítás a Karolina Kórházban, mely a jobb betegellátást célozta meg. Komplex tevékenységet végzünk, melyben segítségem Szikora Eszter kollégám. A hatékonyságra törekszünk, igyekszünk a technikával és a szemlélettel is lépést tartani – részletezte Herberger Árpádné ápolási igazgató és minőségirányítási vezető.Tavaly júniusban „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" címmel indult egy hároméves uniós projekt hazánkban. Négy konzorciumi partner (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központ, Országos Közegészségügyi Intézet, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) vezetésével az egészségügyi jógyakorlatok gyűjtését, fejlesztését, terjesztését és oktatását vállalták fel országosan.Valamennyi hazai egészségügyi szolgáltatótól és munkatárstól várták azokat a jó példákat, melyek az egészségügyi ellátás betegközpontú, eredmény- és hatékonyság-orientált működését fémjelzik, és melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy más ellátók számára is mintául szolgáljanak. A mosonmagyaróvári Karolina Kórház tizennégy jógyakorlatát nyújtotta be, melyek közül tizet továbbfejlesztésre és kettőt a továbbfejlesztésen túl oktatásra is javasoltak. E munkában közreműködött többek között Kokas Marianna, Kalmár Marianna, Varga Tiborné, Meszlényi László, Garai Csilla, Lévainé Mészáros Andrea, Újszászi Zsoltné és dr. Bertalan Ádám.„Szerencsére nem kell Amerikába menni jógyakorlatokért" - hangzott el a minap szervezett Országos Kórházszövetségi Konferencián, ahol a mosonmagyaróvári kórházat elsőként ismerték el ezen a téren végzett munkájáért. A továbbfejlesztésre javasolt jógyakorlatok között találunk beteg előkészítéssel, -felvétellel, zárófertőtlenítéssel, vérvétellel, dokumentáció vezetéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.Áprilisban elkezdődött a szakmai munka a Semmelweis Egyetem Menedzserképző központjában az egészségügyi intézmények által beküldött újraélesztési jógyakorlatok megvitatásáról, egységes kidolgozásáról. Ebben a folyamatban képviselteti magát a mosonmagyaróvári intézmény. Az újraélesztés elméleti és gyakorlati oktatása a kórházban már elkezdődött valamennyi dolgozó számára.