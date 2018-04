Minden rekord megdőlt az idei makettkiállításon Mosonmagyaróváron - Fotók

A rendezvényen a tavalyi évhez képest is több rekord megdőlt.A legbeszédesebb: 2017-ben még mintegy 1800 makettet kellett lezsűrizni, idén pedig 2464 szállt versenyre. Bővült a versenyzők, a nevező országok száma is: mintegy nyolcszázan vetélkedtek, harminchat országból.A 66 kategória közül a legnépszerűbb a hobby és a mester harcijármű kategória, de mellszobor is sok érkezett be.A magyar nevezőket szorosan követik az olaszok, érdeklődésünkkor hazánkat 143-an, utóbbiakat 132-en képviselték. Szép számban érkeztek a megmérettetésre csehek, lengyelek.Sőt a világ egészen távoli pontjairól is, a Holland Antilláktól Ausztrálián át Tajvanig, az Amerikai Egyesült Államokig.Külön programokkal is készültek az érdeklődőknek: kézművesutca nyílt, magyaros ételeket kóstolhatnak a látogatók. A gyermekeket ládavasút, óriásfajátékok szórakoztatják.