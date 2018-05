Minden ötödik lébényi házban érzékelik a szén-monoxidot

Gál Lászlóné eddig kétszáz helybelinek adta át az életmentő készüléket. Fotó: Pusztai Dóra

További ingyenes készülékek igényelhetők

Az akcióhoz csatlakozott a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért, mely olyan gyermekes családok jelentkezését várja Mosonmagyaróvárról és környékéről (Jánossomorjától Rajkáig), amelyek nem engedhetik meg maguknak a szén-monoxid-érzékelő beszerzését. Az ingyenes készülékre való igényt a peldaegyesulet@gmail.com e-mail-címen vagy a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért Facebook-oldalán június 1-jéig lehet jelezni névvel, elérhetőséggel (cím, telefonszám).

Évente több száz szén-monoxid-mérgezés történik hazánkban. Az idei téli szezonban megyénkben több tucatszor érkeztek tűzoltók, mentők a gyilkos gáz szivárgása miatt. A Somogyi Elektronic Kft.-vel ezért Összefogás a mérgezések ellen címmel közös kampányt indítottunk a tragédiák megelőzése érdekében. A napokban Lébény önkormányzata is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez olyannyira népszerűvé vált, hogy ma már kimondhatjuk: a megye legifjabb városában tudhatják a leginkább biztonságban magukat az ott élők. Közel egy hét leforgása alatt már kétszáz szén-monoxid-érzékelőt osztottak ki.– Múlt héten feltettük a közösségi oldalunkra, illetve a hirdetőtáblákra is, hogy a kampány keretében szén-monoxid-mérőket lehet igényelni a polgármesteri hivatalban. Nyitástól mintegy négy óra alatt elfogyott száz készülék, úgy, hogy még harminc embert el is kellett küldenünk. Ezen a héten újabb száz eszköz érkezett, melyek szintén gazdára találtak pillanatok alatt. Magunk sem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz az akciónak, amit ezúton is köszönünk a Somogyi Elektronic Kft.-nek, a Kisalföldnek és Szeghalmi Balázs újságírónak – hangsúlyozta Kovács Gábor polgármester.Úgy tudjuk, belátható időn belül a kisvárosban még nem okozott tragédiát a szén-monoxid-szivárgás. Hogy mégis ilyen népszerű lett a kampányunk, az annak is köszönhető a városvezető szerint, hogy minden fűtési szezon kezdetén visszatérünk a témára, illetve, hogy a mérgezéses esetekről is beszámolunk. „A szén-monoxid egy mumus, így nem is kellett senkinek magyarázni a biztonsági intézkedések fontosságát" – tette hozzá a városvezető.– A rászorulókat fával, ruhával, pénzzel segítjük. Most viszont külön öröm, hogy a védelmükre, biztonságukra is oda tudunk figyelni – zárta gondolatait Kovács Gábor.– Nem mindenki figyeli Lébény Facebook-oldalát vagy a hirdetőtáblákat, mégis nagyon gyorsan eljutott annak a híre, hogy szén-monoxid-érzékelőket lehet nálunk igényelni. Egymásnak adták az információt szájról szájra. Gyerekesek és nyugdíjasok, egyedülállók és családosok egyaránt jelentkeztek a készülékért. Egy férfi meglepődését fejezte ki, hogy ő még soha semmit nem kapott ingyen – meséli Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs, aki mára szintén egy új érzékelő tulajdonosa.Érdekesség, hogy mostanra az ezer lébényi háztartásból kétszázban jelezhet a mérő, ha baj van. Azaz minden ötödik házban biztonságban tudhatják magukat (persze ez a szám mindenképpen magasabb, hiszen a helyiek közül többen rendelkezhettek már hasonló eszközzel).– Nagyon köszönöm, hogy ilyen fontos készülékhez ingyen hozzájutottam. Sok család szintén örömmel fogadta, egymásnak küldték az üzeneteket. Remélem, mindenkinek jutott belőle. Nagy megnyugvást jelent egy ilyen mérőkészülék – osztotta meg véleményét Hegedüs Vilma.