Miért nem a mosonmagyaróvári sportcsarnokban tartják a város sportgáláját?

A hét végi városi sportgála helyszínéül a Flesch-központ szolgál. Olvasónk azzal kereste meg lapunkat, hogy mi indokolta a visszatérést a régi helyszínre, hiszen tavaly az UFM Arénában tartották a színvonalas rendezvényt, aminek nagy sikere volt. – Most csak a díjazottak mehetnek a színházterembe, kísérőik tőlük elválasztva, kivetítőn keresztül nézhetik a díjátadást. Miért építették meg a sportcsarnokot, ha nem azért, hogy ilyen nagy ívű városi eseményeknek otthont adjon? – hangzik olvasónk kérdése, amivel kapcsolatban megkerestük a városházát.



„A városi sportgálának több mint tíz éve a Flesch-központ ad otthont. Az önkormányzat örömmel kezdeményezte a sportcsarnok megnyitásának évében, hogy a tavalyi gálát az az új sportcsarnokban rendezzék meg. Tette ezt arra tekintettel, hogy a csarnok megnyitóját a gálát megelőző napon tartották, így az ott felállított színpadot, hangtechnikát, teremberendezést jelentős költség nélkül tudta igénybe venni. Mivel a sportcsarnok első nyilvános programja volt a sportgála, ezért várható volt iránta a nagyságrendekkel nagyobb érdeklődés" – olvasható az Iváncsics János alpolgármester jegyezte válaszban.



„Utcai cipőben a sportcsarnok küzdőtere csak lefedve használható, s a rendezvényhez megfelelő méretű színpadra is szükség van. A kitelepülés jelentősen megnövelné a járulékos költségeket. Mindezek alapján döntött úgy a város vezetése, hogy a megszokott helyszínt választja" – részletezte az indokokat a városháza közleménye. Mint írják, a sportgála idejéről és helyszínéről a sportegyesületeket a 2017. november 29-i adatbekérő levelükben tájékoztatták.



„Valamennyi díjazottat szeretnénk a színházteremben leültetni. Természetesen szeretnénk, ha a díjátadó azok számára is megtekinthető lenne, akik nem tudnak bejutni a színházterembe, ezért a Flesch-központban már bevált gyakorlatnak megfelelően kivetítőt alkalmazunk a bal alsó galériában" – teszik hozzá.