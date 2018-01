˝Mi csak énekeltünk˝

Az idei évben a Szent Krisztina Kórus kapta a város rangos elismerését.

Mosonmagyaróvár képviselő- testülete a hazai és a nemzetközi kulturális életben két évtizeden át magas színvonalon végzett munkájáért Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért Díjban részesítette a Szent Gotthárd-plébániatemplom Szent Krisztina Kórusát. A együttest a tavalyi díjazott, Csiszár Péter, a Flesch Károly NonprofitZrt. ügyvezetője köszöntötte. Hangsúlyozta, a zene emelkedetté teszi az ünnepet, s ha szívből szól, tüneménnyé a hétköznapokat.

Az együttes a magyaróvári plébániatemplom Szent Krisztina-ereklyéjéről kapta nevét. Húsz éve a templom kórusaként jött létre. Kezdetben a liturgiát színesítették énekeikkel, a későbbiekben számos kórustalálkozón is részt vettek Burgenlandtól kezdve a környező településeken át egészen a Felvidékig. Szakmaiságukról tanúskodik, hogy a Szent István-bazilikában is felléptek. Emellett jótékonysági koncerteket is adnak. Teljesítményüket több helyütt elismerték, a keszthelyi dalünnepen például ezüst minősítést szereztek.– Köszönjük az odafigyelést, az elismerést, melyben részesítettek bennünket, mi azonban nem tettünk mást, csak énekeltünk. Énekeltünk a szentmisén, a kórustalálkozókon, s énekünkkel megérintettük a szíveket, mosolyt csaltunk az arcokra – hangzottak Szalainé Sándor Katalin kórusvezető szavai.A magánszemélyeknek adományozható Polgármesteri Elismerő Oklevelet Árvay István polgármestertől Vizsy Ferenc író vehette át. Vizsy Ferenc köszönetét fejezte ki Mosonmagyaróvárnak, amiért a város lehetővé tette, hogy „egy messziről jött ember idetelepedvén otthonra leljen".A színvonalas ünnepi műsort a Halmos László Énekegyüttes, Peszlen Beáta és Gergely Anna, a Csütörtöki Szalon tagjai szolgáltatták.