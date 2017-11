Menetrendváltozás Mosonmagyaróváron decembertől - Ugyanannyiért buszozhatunk

Kisebb módosítások – Az új buszmenetrend december 10-én lép érvénybe.

Mosonmagyaróvár képviselő- testülete novemberi ülésén tűzte napirendre az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉNYKK) helyi menetrend-módosítási javaslatait. A 2017–2018. évi menetrend december 10-én lép majd érvénybe, kisebb módosításokkal.A vasútállomásról 6.57 órakor induló 1-es busz az új menetrend szerint valamennyi iskolai napon közlekedik majd, míg az autóbusz-végállomásról ugyanez a járat 13.13 órakor szintén valamennyi iskolai előadási napon jár majd. Ugyanez a módosítás született a vasútállomásról 14.25-kor induló 1K járatról is. December 10-től az autóbusz-végállomásról a 2-es járat tanítási napokon 13 perccel később, 14.55-kor indul, igazodva a Kossuth-gimnázium csengetési rendjéhez. A 3K számú, 17.05 órakor közlekedő járat az autóbusz-végállomásról munkanapokon 5 perccel később, 17.10-kor startol az autóklub irányába. Valamennyi tanítási napon közlekedik majd az 5K jelzésű, 1.45 kor induló és az új köztemetőtől 15.33-kor startoló járat. A most 5.22-kor induló 7M járat az autóbusz-állomásról 5.15-kor fog közlekedni a Báger-tóhoz.

Háromezres többlet



640 ezren utaztak busszal a Lajta-parti városban az év első felében.

Muráncsik László (Nemzeti Fórum) képviselő a testületi ülésen kérte a ÉNYKK Zrt.-t, hogy a jelenlegi négy, helyi számjelzéssel nem rendelkező, de mosonmagyaróvári utazásra igénybe vehető regionális járatát lássák el helyi számjelzéssel. Kutassy Ildikó, az ÉNYKK Zrt. Mosonmagyaróvári Üzem vezetője szerint ezek egy-két megállós járatok, de az ehhez szükséges technikai feltételeken dolgoznak. Muráncsik László felhívta arra is a figyelmet, hogy a júniusban indított, az autóbusz-végállomástól a vasútállomás érintésével a Gyöngyös-lakótelepig közlekedő 6-os járatot népszerűsíteni kellene.A társaság a mosonmagyaróvári buszközlekedés első félévéről is beszámolt. Ebben az időszakban 640 ezren utaztak busszal a Lajta-parti városban, ami 3 ezerrel több az előző évinél. Öt és fél százalékkal több menetjegyet, 4,5 százalékkal több havi összvonalas bérletet értékesítettek. A tanuló- és nyugdíjasbérletek száma viszont csökkent. Az előzőeké 4,5 százalékkal, az utóbbiaké 0,4 százalékkal. A nyugdíjasbérletek csökkenésére magyarázat a nyugdíjkorhatár 65 évre emelése. A tavaly decemberben bevezetett átszállójegyből az első félévben 124-et értékesítettek. Muráncsik László szerint foglalkozni kell azzal, hogy 132-vel kevesebb tanulóbérletet váltottak ki. Ez az üzemvezető szerint több összetevős: egyrészt csökkent a tanulólétszám, az iskolákat körzetesítették, és arra is van példa, hogy egy vidéki iskola maga szervezi meg a gyermekek szállítását.Kovács Tamás (MSZP) arról érdeklődött, mi az oka, hogy ilyen kevés átszállójegy kelt el. A társaság minden fórumon népszerűsíti ezt a lehetőséget – érkezett a válasz.A beszámoló alapján az első félévre az ÉNYKK Zrt. 7,8 millió forintos veszteséget mutatott ki a mosonmagyaróvári közösségi közlekedésre, mely korrigálva közel 8,7 millió forintra módosult. Árvay István polgármester rámutatott: ez az igényelt összeg csaknem teljesen kimeríti az idei költségvetésben rendelkezésre álló, mintegy 9 millió forintot.(A témára az éves beszámoló során, jövő májusban térnek vissza. )