Megújuló kiállítással ünneplik a százéves tűzoltólaktanyát

A kiállítótérben hamarosan befejeződnek a festési munkálatok.

Szilágyi János tűzoltó alezredes az 1905-ös ruházati szabvány alapján rekonstruált viselettel.

Tavaly nyár végén kezdődtek el a tűzoltólaktanyában található, ingyenesen látogatható kiállítótér felújítási munkálatai. Ezt zömmel a helyi hivatásos tűzoltók saját erejükből, kezük munkájával újítják fel. A padlástérben található múzeumban hamarosan befejeződik a festés, a villanyszerelési munkálatokat követően pedig kialakítják a kiállítóteret – tudtuk meg Szilágyi János tűzoltó alezredestől, a mosonmagyaróvári katasztrófavédelem kirendeltségvezetőjétől.Az idén százéves tűzoltólaktanyát 1918-ban építették, eredetileg a lőporgyár tűzoltóinak szánták, 1953-tól aztán ide költöztek a város hivatásos tűzoltói. Szilágyi János elmondta, szeptemberben készülnek egy megemlékezéssel a százéves évfordulóra. Ezt kötnék össze a tervek szerint a megújított kiállítás átadójával. A laktanya épületének egy része tavaly új tetőhéjazatot kapott, idén várhatóan a két oldalsó szárny is hasonló korszerűsítésen esik át.Mint megtudtuk, az 1870-es, 1880-as években önkéntes tűzoltó-egyesületek alakultak Moson vármegye területén, melyhez akkoriban még hozzátartozott Pándorfalu, Gálos, de Horvátjárfalu is. 1948-tól aztán állami hivatásos szervezetek alakultak. A tárlat történeti áttekintést nyújt majd a felszerelések által a kezdetektől egészen napjainkig. Dokumentumokat is bemutatnak, köztük például az 1876-os alapító okiratot. Láthatjuk majd az eszközök fejlődését, vagy például azt, hogy az egyenruhák, bevetési védőruhák hogyan változtak az idők során. A kezdeti időszak mívesen megmunkált, rézből készült sugárcsöveit, bőr tűzoltósisakjait is megcsodálhatjuk. A tűzoltók védőruhája kezdetben mindössze egy kabátból és egy sisakból álltak, míg ma már a teljes testfelületen védi a felszerelés a beavatkozókat.Látható lesz a magyaróvári tűzoltók 1905-ös ruházati szabvány alapján készíttetett korhű rajparancsnoki viselete is: zubbony, sisak, piros-fekete szőtt öv, bőrcsatok, baltatartó. Szilágyi János elmondta, ezeket az egyenruhákat hagyományőrző tűzoltó-bemutatókon fogják viselni, legközelebb Somorján (Samorín) júniusban.