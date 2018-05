Megújul a püski orvosi rendelő

Püski nemcsak az épület felújítására vár, hanem orvosát is keresi, hiszen jelenleg csak helyettesítés működik a településen.

– Végre megújul az orvosi rendelőnk – újságolta Makai Jenő, Püski polgármestere. Jelenleg a közbeszerzésnél tartanak, ám mivel nehéz kivitelezőt találni a környéken, lassan halad a dolog. Az eredeti határidőt, amely október lett volna, emiatt nem is tudják tartani, halasztást kellett kérniük. Mindenekelőtt a – napelemes rendszer kiépítéséhez elengedhetetlen – tetőjavítást kell elvégezni – tette hozzá a polgármester. Ez közel három és fél millió forintjába kerül majd az önkormányzatnak. Ezt a tervek szerint nyár elején el is végzik. A megújuló energiarendszer kiépítése mellett külső hőszigetelés, nyílászáró-, kazán-, fűtőtestcserék, akadálymentesítés és elektromos felújítás is tervben van, amit jövő áprilisig fejezhetnek be. Valamint ebből az összegből a sportöltöző tetejére is napelemrendszer kerülhet.Egy szintén nyertes vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően viszont a külterületi utak karbantartásához szükséges gépeket is vásárolhat a település.Püski több településhez hasonlóan igyekszik minél több mindent megvalósítani az önkormányzat költségvetéséből, ám nagyon támaszkodik az állami pályázatokra. A település határában kialakítottak négy, kétezer-hétszáz négyzetméteres, közművesített telket, amelyet megvásárlásra kínálnak az ipari szolgáltatóknak. Ahogy a polgármester elmondta, a jövőbe fektettek ezáltal, hiszen az iparűzési adó többletbevételt jelenthet majd Püskinek.Az orvosi rendelő mellett a Petőfi utca járdája is megújult, ezt egy, a Belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően valósíthatták meg. Régi vágya Püskinek, hogy a rossz minőségű utakat rendbe hozza a Magyar Közút. Ám – úgy tudják – ez egyelőre nem szerepel az állami cég terveiben.