Megkezdődött az útfelújítás a mosonmagyaróvári Szent István úton

Nyáron ígérnek javítást

A Kisalföld rákérdezett arra is, hogy a Püski–Lipót útszakaszon várható-e nagyobb munkálat. A Magyar Közút közlése szerint az út Halászitól induló 8 kilométerén jelentősebb javításokat előreláthatólag nyáron tudnak majd végezni.

Milyen nagyobb útfelújításokra lehet Mosonmagyaróváron és környékén számítani? – tettük fel a kérdést Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető válaszából kiderül, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Tét–Lébény összekötő út 960 méteres szakasza az egyik. Itt hazai finanszírozásból 610 méteren dolgoznak majd. Az Öttevény–Lébény összekötő úton 2700 méteren, s a Jánossomorja–országhatár összekötő út 660 méterén is találkozhatunk munkagépekkel.Szintén régóta várt beruházás a Mosonmagyaróvárt átszelő Szent István út egy 577 méteres szakaszának felújítása.– Mosonmagyaróváron a Szent István út 163–164-es kilométerszelvények közötti szakaszának felújítását is tervezi társaságunk. Ez a Bakó utca és a Gyári út–Szent Imre utca csomópont közötti szakaszt érintik – fejtette ki Pécsi Norbert Sándor, aki szerint a munkaterületet már átadták. A szakasz felújítása hozzávetőlegesen nettó 158 millió forint.A kommunikációs osztályvezető kiemelte: „A munkálatok során az útszakasz elöregedett burkolatát lemarjuk, a szegélyeket átépítjük, majd a burkolatmegerősítés érdekében új kötő- és kopóréteget építünk be. A burkolatépítést követően végezzük el a padkák feltöltését, a közműszerelvények szintbe helyezését, valamint a burkolati jeleket is felújítjuk."A szakaszon a forgalom továbbra is mehet, a munkaterületen sebességcsökkentésre, útszűkületre, továbbá egyenetlen úttestre számíthatnak az arra közlekedők. A munkák várhatóan másfél hónapig tartanak.