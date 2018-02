Márciustól megoszthatók a kimlei telkek

A magyarkimlei óvodában alakítanak ki minibölcsődét.

Két és fél éves munka eredményeként márciustól új rendezési terv lép érvénybe Kimlén. Ez számos területen hoz könnyítést Eller Gizella polgármester értékelése szerint:– Eddig nem lehetett megosztani a kimlei telkeket. Ez márciustól lehetséges lesz.Az önkormányzatnak jelenleg nincs házhelye, viszont tervezünk kialakítani egy-egy utcát a magyarkimlei és a horvátkimlei településrészen is. A régi rendezési terv jelentett eddig akadályt a novákpusztai ravatalozó bővítésénél is. A megkötéseket kivettük, így hamarosan elkezdődhet a rossz állapotú épület felújítása, bővítése új tetőszerkezettel és egy előtérrel. A tervek már korábban elkészültek, jelenleg az engedélyekre várunk – hangsúlyozta a faluvezető.

A szobor visszakerül eredeti helyére a restaurálás után

Régi álom a novákpusztai kultúrház felújítása is, melyben korábban működött orvosi rendelő, szolgálati lakás és fiókkönyvtár is. Egy sikertelen pályázat után a LEADER keretében szeretnének forrást találni a szigetelésre, új tetőszerkezetre, nyílászárókra, ezután pedig önerőből fogják fokozatosan felújítani az épületet. Vizesblokkot is kialakítanának, illetve egy klubszobát rendeznének be, mely a fiókkönyvtárat is fogadhatná. A polgármester még hozzátette: abban bízik, hogy a régóta igen elhanyagolt kastély sorsa is megoldódik, felújítják és funkciót kap.Amint arról korábban többször is írtunk a Kisalföldben (Egy fahíd az álmuk címmel – 2017. október 8.), egy TOP-os turisztikai pályázaton 122 millió forintot nyert el a település. Közbeszerzésen másodszorra sikerült kivitelezőt találni: a helyi vállalkozó a napokban vette át a munkaterületet. 2019. március végéig kell elkészülni a munkával: az egykori községházánál megújul a csónakház, helyet kap egy kiállítóterem és a Szigetköz Natúrpark központja. A sportpályára futókör és fitneszeszközök kerülnek, az egykori iskolából pedig látogatóközpontot alakítanak ki. Érdekesség, hogy az egykori katolikus iskola homlokzatán elhelyezik azt a restaurálásra váró Mária-szobrot, melyet az államosítás idején távolítottak el a bejárat fölül.

Kimle négy faluval együtt pályázott az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésére. Itt napelemek kerülnek a községháza, a tornacsarnok és a két óvoda épületére 20 millió forintból. Közben megkezdik a Duna-part rendezését is, mivel egy egész Szigetközre kiterjedő pályázat keretében csónak-kiemelő és -kikötő épül itt nyáron. 10 millió forint támogatást nyertek minibölcsőde kialakítására a magyarkimlei óvodában.Míg a korábbi években 350 millió forint körüli összegből gazdálkodtak a kimleiek, idén 556 millió forint a költségvetésük. 225 millió forint ebből pályázati forrás. Az útjavításra elnyert 15 millióból a Pacsirta utcát aszfaltozzák, Máriakálnok irányába pedig külterületi útjuk megerősítésére 40 millió forint várható.A Szűzanyára bízták az elődök a közösen felépített iskolát egykor.