Marad előzetesben az eltűnt mosonmagyaróvári villanyszerelő megölésével gyanúsított férfi

A Győr Járásbíróság nyomozási bírája az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 2018. október 11. napjáig meghosszabbította annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, akit a mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnése kapcsán előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítanak -A bíróság az ügyész indítványának helyt adott, a határozat indokolása szerint a legsúlyosabb, bírói engedélyes kényszerintézkedés fenntartását megalapozó indokok változatlanul fennállnak.A bíróság határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekménynek jelentős a tárgyi súlya, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye a gyanúsított külföldi munkáira is figyelemmel. A bíróság álláspontja szerint a letartóztatás meghosszabbítását az is megalapozza, hogy a gyanúsított korábban elrejtett bizonyítékokat és ebből következően nem zárható ki, hogy megnehezítené a bizonyítást a későbbiekben.A döntés nem végleges.A mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán március 31-én kora reggel egy találkozóra indult a Győr és Abda között található benzinkútra, ám nem tért haza. A villanyszerelőt továbbra is eltűntként keresik.