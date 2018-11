Már tart a községháza felújítása, kész a parkoló Héderváron

Az ablakok cseréje már javában tart a hédervári önkormányzat épületén.

– Mára minden, erre az évre tervezett járda- és útfelújítással elkészültünk – mondta Juhász József, Hédervár polgármestere.– Egy 2017-es belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 12,5 millió forintot kaptunk a Vásártér utca és a Fő út járdáinak megújítására, valamint az Ady Endre utca utolsó szakaszának aszfaltozására. Ehhez a falu is hozzájárult majdnem 15 millió forinttal. Emellett három utca (Vásártér, Kisrét, Vámkerék) javítását szintén elvégeztük, valamint az Arany János utca zsákutcaszakasza murvás borítást kapott. Az útfelújítások mellett az orvosi rendelő előtt is befejeződött a parkoló kialakítása. Nemrég lebontottuk a Parázsszeg téren álló mázsaházat, így a közlekedés sokkal biztonságosabb lesz majd a kereszteződésben. Mint sok mindent a faluban, ezt is a Hédervárért Nonprofit Kft. végezte. Ezen a vállalkozáson keresztül tudunk megvalósítani minden szükséges falugondozási munkát – hangoztatta Juhász József.– Fontos, hogy a Nonprofit kft. nemcsak az önkormányzati területeket tartja karban, hanem az egyháziakat is – tette hozzá Csanádi Roland alpolgármester. – Mindezt ingyen vállalja. Ráadásul az is ritkaságnak számít, hogy főállású munkatársakat tudunk alkalmazni, nem pedig közmunkásokat. Emellett a lakosságnak is segítünk. Kedvezményes áron kínáljuk a „konyhakész" téli tüzelőt, segítünk a kerti zöldhulladék elszállításában vagy akár a veszélyes fák kivágásában is. Fontos feladat lenne számunkra a kastélypark karbantartása is, ám egyelőre erre még csak egyszer, tavasszal kaptunk megrendelést. Reméljük, ez rendszeres lehet a jövőben, mert számunkra is nagyon fontos, hogy milyen képet mutat a falu. Hamarosan elkészül az új műszaki bázis is a községháza volt kazánházában. Ide költözik a géppark. Illetve lassan birtokba vesszük az úgynevezett Antóni-tanyát, ahol egy másik központunk lenne. Itt most végezzük a terület tisztítását, később pedig az lenne az álmunk, ha ez egy pihenő-, sátrazórész lehetne a turistáknak.– A legújabb nagy léptékű munkánk a községháza energetikai felújítása, mely szeptember közepén kezdődött meg – vette vissza a szót Juhász József. Ez mintegy 78 milliós munka, amelyhez a szükséges pénzt TOP-pályázatból szereztük meg. Itt kazán- és ablakcsere, a hűtő-fűtő rendszer kiépítése, valamint teljes hőszigetelés mellett napelemek kiépítése valósul meg.Egy helyi piacot is szeretnének kialakítani Héderváron.– Örömünkre a Hédervári Baráti Kör is újjáalakult. Tagjai azt ígérték, hogy besegítenek a falu szebbé tételébe – mondta el az alpolgármester. A közelmúltban emellett a játszótéri eszközök állapotán is javítottunk és felújítottuk a kosárlabdapályát, valamint az iskolai focipálya is új labdafogó hálót kapott. Mindezt úgy, hogy a testnevelők kéréseit is figyelembe vettük. Az önkormányzat igyekszik a lehető legtöbbet tenni azért, hogy a hédervári fiatalok jól érezzék magukat itthon.– Sőt, hamarosan elkészül a kerékpártároló lefedése az iskolánál – tette hozzá a polgármester. Emellett egy LEADER-pályázatunk döntésére várunk, amely egy helyi piac kialakítását érinti. Az előzetes ígéretek szerint december 31-ig várható az elbírálás.