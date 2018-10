Már hat éve etetik a közösséget

Ifj. Czina Ferenc és felesége, Payr Anna története 2011-ben kezdődött. Ekkor vásárolták meg a dunaszigeti telküket, ahol a későbbi években alakították ki a vegyszermentes gazdaságukat. Ennek „gyümölcsét" mára majdnem ötven család fogyaszthatja Mosonmagyaróváron és a környező településeken.

– 2013-ban vágtunk bele a zöldségtermesztésbe – kezdte a beszélgetést ifj. Czina Ferenc. – Az első három évben értünk el a mostani szintre, amelynek az a különlegessége, hogy mindent a természettel összhangban, vegyszerek nélkül termesztünk, olyan mennyiségben és méretben, amelynek valóban a részesei vagyunk.

Még október végén is vannak friss zöldségek Payr Anna és ifj. Czina Ferenc dunaszigeti kertjében.

– Mi sohasem gondolkodtunk nagyban – mondta el Payr Anna. – Szeretünk foglalkozni a növényekkel, így semmiképpen sem szeretnénk, ha a valódi munkát más végezné el helyettünk. A mai napig egy segítségünk van, Kovács Évi, aki a mindennapi feladatokban segít. Sőt, nekünk érzelmileg az is fontos, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a közösségtől, hogy mi jó és mi nem. Egy évre előre megterveztük a családok számára a termesztést és az adott héten betakarított zöldségekből mindenki hazaviszi a részét, és ugyanígy az egész éves költségeken is osztoznak. Egy évre kell elköteleződni felénk, így tudjuk egyenlően elosztani a dolgokat.

A közösséghez tartozó családok nemcsak a jó minőségű zöldségeket kapják meg hetente, hanem sokszor új terményekkel is megismerkedhetnek. Vagy olyanokkal, amelyeket bár ismernek, de maguktól sohasem vettek volna le a boltok polcairól. Ráadásul a kosár mellé recepteket is kaphatnak.



– Az év során mintegy 160-fajta zöldséggel és fűszernövénnyel találkozhatnak a családok – mondta Ferenc. – Egy kosárban idénytől függően 10–15-fajta zöldséget, illetve legalább egy fűszernövényt is találhatnak. A hagyományos zöldségek mellett olyan különlegességeket is kóstoltak már, mint a mángold, a gumós kömény vagy a kínai levélzöldségek. Emellett arra is oda kell figyelnünk, hogy télen is kerüljön zöldség a kosárba.

– Nem szállítjuk ki a kosarakat a családokhoz, egy átvevőpontunk van Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Házban – tette hozzá Anna. – Ez a közösség szempontjából is fontos, mert így kaphatunk visszajelzést. Ráadásul volt olyanra is példa, hogy valaki tudta, elutazik a hétvégén és nem fog elfogyni, ezért inkább nem vitte el a teljes kosarat, hanem felajánlotta más családnak. Ez csak így működhet.

– Öt kosárral indultunk, mára pedig már harminc kosárnál tartunk hetente – tette hozzá Ferenc. – Hat év alatt sokat tapasztaltunk már, de mindig az igényekhez kell alakítanunk a dolgokat. Ez még számunkra is a szerethető méret. Az is fontos például és alapvető szabály, hogy ha valaki csatlakozni akar, akkor előtte mindenképp el kell jönnie megnézni, a valóságban hogyan is zajlik minden. Fontos a bizalom is és a hasznot csak a tagok élvezhetik. Volt rá példa, hogy megkerestek minket, hogy egy-egy alkalommal vásárolnának, de nem engedhettük meg, hiszen a közösséget akkor sem rövidíthetjük meg, ha éppen több terem valamiből.



– A közösség ereje valóban érződik, hiszen a tagok jól ismerik egymást és összetartanak. Van, aki kilátogat hozzánk és segít a betakarításban vagy segíti lepakolni a zöldségeket, de arra is volt példa, hogy együtt főzték be a télire valót – mondta befejezésül Ferenc.