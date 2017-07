Már a Naposházon kívül is dolgozhatnak

A gyógynövény-palántázástól egészen a szedésig ismerkednek a munkákkal a Naposház ellátottjai az ökoparkban. Fotó: Lantos Maya

„Nagyon szeretek itt lenni, hétfő óta járunk ki Dunaszigetre. Gyógynövényt gyomláltunk, ástunk. Délutánonként meg csónakázunk, fürdünk, de állatsimogatás és lovas kocsikázás is volt már" – avat be Márti. A 36 éves nő édesanyjával él, s mint mondja, otthon is ő nyírja a füvet, így nem ismeretlen számára a kerti munka. Mártihoz hasonlóan még a mosonmagyaróvári Naposház nyolc fiatalja ismerkedik a mezőgazdasági munkákkal a hét folyamán tábor keretében az ökoparkban. Borsos Eszter, a mosonmagyaróvári Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményeinek (FÉNI) szakmai vezetője szerint a Naposházban jelenleg 31 sérültet fogadnak hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 4-ig. A dunaszigeti táborba közülük kilencet választottak ki.A szakemberek abban bíznak, hogy a tábornak köszönhetően több fogyatékos sérült ember kap kedvet a dunaszigeti munkához. Erre egyébként az ökopark is nyitott.– Tavaly szerveztünk elsőként „FOGY-asztható" címmel a Pisztráng Kör Egyesülettel közösen egy egyhetes munkára felkészítő tábort. Ennek sikerén felbuzdulva indítottunk egy gyakorlóprogramot, melyet a mosonmagyaróvári és dunaszigeti önkormányzat mellett civil szervezetek is támogattak. Hat fogyatékos fiatalt választottunk ki a tábor tapasztalatait összegezve. Végül öten vállalták, hogy októbertől minden második szombaton reggel nyolctól délig, majd a tél után február végétől ismét kijárjanak Dunaszigetre különféle mezőgazdasági munkákra. Jogszabályváltozás miatt ellátottjainkat már intézményen kívül is lehet foglalkoztatni, így hármukat alkalmazta májustól a Pisztráng Kör Egyesület. Egyikük egyébként önállóan is vállal már munkát – tette hozzá a szakember.

Támogatott lakhatás

Az ökopark bővülő területe szinte egész évben ad ugyanis munkát. Ispánki Csaba az Éltes-iskola gyógypedagógusaként és a Pisztráng Kör Egyesület titkáraként meséli, együtt mintegy kétszáz őshonos fát és gyümölcsfát ültettek el ősszel. A gyógynövénykertben is sok a teendő a palántázástól a betakarításig, csomagolásig. Tervezik a gyógynövények értékesítését is, ennek engedélyeztetése folyamatban van.Ispánki Csaba egyébként az Éltes-iskola diákjaival is jár ki az ökoparkba.Az iskola és a Pisztráng Kör Egyesület közötti együttműködés keretében újdonság szeptembertől, hogy már nemcsak a tanulásban akadályozottak tagozatáról, hanem az értelmileg akadályozottak és autista fiatalok közül is kilátogatnak majd Dunaszigetre. Itt az életviteli tárgyak mellett környezeti és munkára való nevelést is kapnak.A szakemberek abban bíznak, hogy a tábornak köszönhetően több fogyatékos sérült ember kap kedvet a dunaszigeti munkához. Erre egyébként az ökopark is nyitott.A Naposház 22 éves kor után fogad fogyatékosokat, amikor azok az Éltes-iskolából kikerülnek. Jelenleg többségük a harmincas-negyvenes korosztályhoz tartozik, de 70 éves ellátottjuk is van. A jövő megoldandó feladata számukra a támogatott lakhatás biztosítása, ugyanis sokukról már most idős szülők gondoskodnak.