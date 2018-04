Makettkiállítás Mosonmagyaróváron: a város nagykövete lett a világban a rendezvény

Idén 66 kategóriában mérkőznek meg a világ makettezői a mosonmagyaróvári sportcsarnokban. Fotó: Kisalföld-archívum

Harmadik éve a város kiemelt rendezvénye a makettkiállítás, melyet a Flesch nonprofit kft.-vel közösen szervez a Mosonmagyaróvári Makettező Klub. A hétvégén huszonkettedszer gyűlnek össze a világ makettezői a Lajta-parti városban. A tavalyi évhez hasonlóan már az UFM-aréna a program helyszíne. A részletekről sajtótájékoztatón beszéltek a szervezők.– Mostanáig mintegy negyven ország több mint négyszáz versenyzője jelentkezett a kiállításra. Újdonság, hogy érkeznek hozzánk Ciprusról, Máltáról, Portugáliából, de a Távol-Keletről is, Szingapúr, Kína mellett tizennyolcan Tajvanból is – hangsúlyozta Egresi András, a Mosonmagyaróvári Makettező Klub elnöke. Kiemelte: a külföldi vendégeket a kiállításon és versenyen túl érdekli a város és környéke, s Magyarország is. További programokra is kíváncsiak, s a magyaros ételekre is igény mutatkozik.A főszervező szerint fontos, hogy évről évre meg tudnak újulni. Természetesen idén sem maradunk különlegességek nélkül. Egy kínai gyűjtő például nagyobb méretű, látványos maketteket hoz el Mosonmagyaróvárra. Továbbá az ország egyik legnagyobb legóépítője egy három és fél méteres csatahajót állít ki. A rendezvényen szakmai újdonságokat is bemutatnak.Egy olyan rendezvény mellé állt be az önkormányzat, mely bizonyította: van benne potenciál – hangsúlyozta Árvay István, kiemelve, hogy ennek a programnak a kereskedők, vendéglátók és a városlakók is örülnek. A ráfordított pénz megtérül: jelentősen nőtt az idegenforgalmi adó, a vendégéjszakák száma. A városvezető az egyetemnek és a tankerületnek is köszönetet mondott, hiszen a közeli Kossuth-gimnázium termei mellett az egyetemi parkolókat is bevonják.A turisztikai előszezon legnagyobb megyei programja a makettkiállítás, mely a város nagykövete a világban. Mára rendezvénycsaláddá nőtte ki magát – értékelt Pető Péter, a megyei önkormányzat alelnöke. Hozzátette: a kiállítás turisztikai értelemben is kinőtte magát, hiszen olyan versenyző is van, aki legközelebb már csak Győrben talált szállást, olyannyira telítettek a környékbeli vendéglátóhelyek.Piller Kata, a Flesch Károly Nonprofit Kft. igazgatóhelyettese elmondta: már több hónapja indultak az előkészületek, melyből a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. is kivette a részét a helyszín előkészítése során. Az önkormányzati rendészet és a rendőrség a forgalom irányítását segíti majd. Külön programokkal is készülnek az érdeklődőknek: kézművesutca nyílik, magyaros ételeket kóstolhatnak a látogatók. A gyermekeket ládavasút, óriásfajátékok, légvár szórakoztatja.Egresi András hozzátette: számos felajánlás érkezett, amelyek hozzájárulnak a program sikeres lebonyolításához.