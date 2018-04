Lyuk lyuk hátán - Mindenkit dühít az utak áldatlan állapota Mosonszentmiklóson

Héczné Takács Klaudia kisfiával, Bencével nem szívesen jár az út ezen szakaszán, mert a kátyúk miatt életveszélyes a közlekedés.

Mosonszolnok Mosonszentmiklós helyett?



A Közút zrt.-nél korábban és most is érdeklődtünk a mosonszentmiklósi külterületi szakasz felújításáról, sajnálatos módon – tévesen – előző levelükben és most is Mosonszolnokról nyilatkoztak Mosonszentmiklós helyett.

Bedő Csaba, Mosonszentmiklós polgármestere korábban levélben jelezte az állami közútkezelőnél, hogy a települést átszelő 8504-es számú út katasztrofális állapotban van. Arról érdeklődött, tervezik-e a belterületi szakaszok felújítását. Választ még nem kapott.A településre látogatva a helyieket kérdeztük meg arról, mi a véleményük a Fő utca és a Vasút utca kereszteződéséről, valamint a művelődési ház és az élelmiszerbolt közötti szakaszról. Novits Norbertné kisfiával, Noel Nimróddal az út helyett csak a járdát használja, mert veszélyes a kátyúkkal tűzdelt útszakasz.– Biciklivel, autóval egyaránt nehézkes a közlekedés – magyarázta.Héczné Takács Klaudia elmondta, hogy botrányos a jelenlegi helyzet, autóval szlalomozni kell, és választani, hogy a kicsi vagy a nagy gödörbe hajtson bele az ember. – Ha busz jön szembe, el se lehet férni az úton, pedig ez lenne a falu egyik legforgalmasabb utcája. Ehelyett most a Gergely utca forgalma növekedett meg, sokan ugyanis azt használják egérútként – tudtuk meg az asszonytól.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén tervezi a 8501-es út bizonyos szakaszának felújítását. Tájékoztatásuk szerint a szakasz része az idei, hazai forrásból megújuló burkolatfelújítási programjuknak.Annyit megtudtunk: a kivitelezés a tavalyi tervek alapján várhatóan most az év első felében elkezdődik, amint kapnak rá pénzt. „A tervezés során egyeztetést tartottunk, amelyre az önkormányzatok képviselőit is meghívtuk" – áll a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében. Eszerint a meglévő burkolatot átépítik, új alapréteget, valamint aszfaltot építenek be. A vízelvezető rendszert is helyreállítják, s a burkolati jelek, forgalomtechnikai eszközök is megújulnak. A csatlakozó útszakaszokat olyan mértékben építik át a szakemberek, amennyire a megerősített útpálya magasságkülönbsége miatt az szükséges. A tervek szerint 5–10 méter hosszon lehet a magasságkülönbséget biztonságos módon kifuttatni.A közútkezelőtől kapott válasz értelmében a Vasút utca bolt előtti része nem tartozik bele a felújításba.