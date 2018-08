Lúg ment a szemébe - Nem viselt védőeszközt a tejgyár dolgozója

A győri Petz-kórházban kezelik azt a tejgyári dolgozót,A mosonmagyaróvári Óvártej Zrt. már akkor közölte, hogy „a védőeszközök a dolgozók rendelkezésére állnak". Az azóta lezárt ellenőrzés megállapította: az alkalmazott nem viselte a cég által biztosított, a munkavégzés helyén elérhető védőszemüveget, arcvédőt, vegyszerálló kesztyűt és kötényt.A tejgyár korábbi cikkünkben leszögezte: dolgozóik „minden esetben a törvényileg előírtaknál szigorúbb munkavédelmi oktatásban részesülnek, a szokásosnál rendszeresebben számonkért – a technológiai folyamatokkal kiegészített – ismeretek minden lehetőségre felkészítik a munkavállalókat".Cikkünk írásakor megkerestük a kormányhivatalt is. Kiderült, hogy a balesettel kapcsolatban a hatósághoz nem érkezett bejelentés se a munkáltató, se a sérült részéről, ezért addig munkavédelmi hatósági ellenőrzés történt. Megkeresésünk alapján az ügy kivizsgálását ígérték.Az augusztus 8-án megkezdett, az Óvártej Zrt. munkáltatót érintő munkavédelmi ellenőrzés során megállapított tényekről készült dokumentumot szerkesztőségünkbe is eljuttatták. A rendelkezésre álló iratok – a sérült meghallgatási jegyzőkönyve és a hatóság által a helyszínen felvett helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv – alapján a dolgozó a munkavégzés közben nem viselte a cég által biztosított, a munkavégzés helyén elérhető védőszemüveget, arcvédőt, vegyszerálló kesztyűt és kötényt.A sérült meghallgatási jegyzőkönyve, az osztályos orvos és a munkáltató képviselőjének nyilatkozata szerint a munkabaleset nem minősül súlyosnak. Nem történt a szemekben súlyos károsodás, csak megfigyelés miatt tartják a kórházban.A hatóság tájékoztatása szerint amennyiben a munkabaleset – hivatalos orvosi szakvélemény alapján is – nem minősül súlyosnak, a foglalkoztató nem követett el mulasztást azzal, hogy nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak a munkabalesetet.Ha munkabaleset történik, a vállalkozásnak azt ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni. Vagyis a munkabaleseti jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig (vagyis ebben az esetben legkésőbb 2018. szeptember 8-ig) meg kell küldeni a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.