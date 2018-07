Lemondott a Kossuth-gimnázium igazgatója Mosonmagyaróváron

A Kossuth-gimnázium épülete – itt is kitört a nyári szünet. Szeptembertől mozgalmasabb lesz a ház.

A nagy múltú mosonmagyaróvári gimnázium tanárai elképedve hallották június utolsó napjaiban igazgatójuktól, hogy írásban lemondott vezetői megbízatásáról. A váratlan bejelentés a nyári szünet kezdetén erős bizonytalanságot szült.A Kisalföld írásban érdeklődött a Klebelsberg Központ Győri Tankerületénél a lemondáskörülményeiről, indokáról és az iskola jövőjéről.– A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium intézményvezetője, Horváth Éva június 26-án írásbeli nyilatkozatában az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásáról lemondott. A lemondást a Győri Tankerületi Központ tudomásul vette. A lemondási idő két hónap, így 2018. augusztus 25-ig ő látja el az intézményvezetői feladatokat – tudatta dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatási vezetője.A szakmai helyettes hozzátette: ezt követően az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján a jelenlegi intézményvezető-helyettes fogja ellátni az igazgatói feladatokat addig, amíg új pályázatot nem írnak ki, illetve annak eredményeképpen az új intézményvezetőt megbízzák.„A szakmai munka folytonossága biztosított az intézményben" – zárta a tankerületiközpont igazgatási vezetője.A Kisalföld megkereste Horváth Éva igazgatót is. Ő azonban elzárkózott attól, hogy a lemondásról hozott döntését a nyilvánosság számára is megvilágítsa.Mivel sem a tankerület, sem az érintett nem hozta nyilvánosságra a lemondáskörülményeit, így a városi közvélemény is csak találgat az okokról. Egyesek tudni vélik, hogy a KLG eltért az ősszel számukra a tankerület által meghatározott felvételi keretszámoktól hatosztályos képzésében. Más vélemények szerint a lemondás összefüggésbe hozható a piarista iskola már bejelentett nagyszabású újjáépítésével az ipartelepen.Dr. Nagy Adél nyilatkozatából az kiviláglik, hogy Horváth Éva tisztsége augusztus 26-án szűnik meg. Feladatkörét a KLG két igazgatóhelyettesének egyike venné át. Tennivalója bőven lesz, hiszen be kell indítania a tanévet. A tankerület pályázatot prognosztizál az igazgatói tisztre. Ennek kiírása az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) korábbi gyakorlata szerint őszre várható.