Lemondott a hédervári polgármester

Rendkívüli közmeghallgatásra gyűltek össze szerdán délután Héderváron. Ennek fő témája a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos tanácskozás, véleménynyilvánítás lett volna. Ám bejelentette lemondását a polgármester.



A képviselő-testület a további együtt munkálkodásra nem lát lehetőséget.



– Szabóné Németh Ágnes és a képviselő-testület között megromlott a kapcsolat. A faluvezető olyan döntéseket hozott különféle ügyekben, melyekhez ugyan joga volt, ám a képviselők véleményét nem vette figyelembe. A képviselő-testület levélben fogalmazta meg álláspontját, miszerint a további együtt munkálkodásra nem látnak lehetőséget (ezt a hat képviselőből öt alá is írta). Ehhez csatlakoztak aláírásukkal a hédervári községháza dolgozói is – tudtuk meg dr. Ladányi Zsigmond aljegyzőtől. Mint elmondta, az egyébként is elmérgesedett viszonyt tetézte a ravatalozó építése körüli konfliktus.



Amint arról korábban beszámoltunk (Kisalföld, 2017. március 14., „Keresik a kivitelezőt a ravatalozóhoz"), a falu sikeresen pályázott az ötvenes években épült ravatalozó felújítására. Cikkünkben Szabóné Németh Ágnes polgármester arról számolt be, hogy a létesítmény Makovecz Imre stílusjegyeire emlékeztető, organikus, bárka alakú épület lenne.



Eredetileg erre a beruházásra a húszmillió forintos pályázati támogatás (az adósságkonszolidációból) mellett hatmillió forintot különítettek el az idei költségvetésből. Azonban ismerve az építőiparban tapasztalható munkaerőhiányt, ezt a kivitelező mintegy 35 millió forintból valósította volna meg. Dr. Ladányi Zsigmond szerint a polgármester kitartott ezen elképzelések mellett, míg a testület nem támogatta a magasabb összegből való építkezést. Ugyanis a pályázati támogatás mellett még közel 10 millió forintot kellett volna ehhez önrészként hozzátenni, mindezt a falu tartalékaiból.



Az aljegyző arról is beszélt, hogy a jövő hétfői testületi ülésen a polgármester javasolja napirendi pontként tárgyalni a testület feloszlatásának kérdését. A képviselő-testület feloszlatásához egyébként négy képviselő igen szavazatára lenne szükség – erre azonban, úgy tudjuk, ők nem készülnek.



Szabóné Németh Ágnes június 24-ig tölti még be a faluvezetői tisztséget, utána Csanádi Roland alpolgármester veszi át feladatait. Dr. Ladányi Zsigmond szerint ezután dönt a helyi választási bizottság a választás kiírásáról, ami szeptember 17. és október 22. között lehet.



Kerestük Szabóné Németh Ágnest az ügyben, de nem sikerült elérnünk.