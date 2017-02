Lélegzetelállító zsákolások: Mosonmagyaróvárt is meghódította a Fly Addiction - videó

Közel öt éve, hogy hogy a szegedi akrobatikuskosárlabda-csapat, a Fly Addiction megalakult. A világon mindössze másfél tucat csapat képes olyan zsákolásokra, mint ezek a fiatalok, lélegzetelállító tehetségüket pedig a mosonmagyaróvári UMF Aréna átadóján is bemutatták.Az unalmasnak tűnő alapokat sokáig tanulják, mire profi show-t tudnak bemutatni. A csapat tagjai azonban elszántak és türelmesek, így előadásaik az évek során világszínvonalú produkciókká nőtték ki magukat. A mosonmagyaróvári bemutató különleges volt a Fly Addiction számára, ez volt az első önálló fellépésük."Ez volt az első alkalom, hogy nem kísértem el őket" - kezdi Ollé Milán, a csapat vezetőedzője."Októberben már biztos volt a privát utunk a feleségemmel, a felkérés pedig utána érkezett. Bíztam a srácokban és a szülői gárdában. A felkészülést is betegséghullám nehezítette, ám a visszajelzéseket és a videókat látva borzasztóan büszke vagyok rájuk" - mondta. Hozzátette: minden ilyen bemutatóra úgy készülnek, mintha az első lenne."Nem teszünk különbséget, kötelező a maximális hozzáállás! Fellépések tekintetében a legerősebb a nyár, szinte minden hónapban van egy-egy esemény, ahová elhívnak bennünket" - folytatta Ollé Milán, aki azt is elárulta, melyekre a legbüszkébbek."Az egyik az olaszországi Zoppis Production által rendezett két hónapos turnénk Rómában, két hónapig heti hat alkalommal léptünk fel náluk. A másik a hódmezővásárhelyi jótékonysági fellépésünk" - tette hozzá.A Fly Addiction, mint brand egy éve létezik, a csapat pedig szeretne nemzetközi babérokra törni."Bízom benne, hogy idővel a Top 3-ba kerülünk ebben a műfajban. Célunk továbbá még több fellépés 2017-re. Tavaly áprilistól szeptemberig 24 volt, ezt mindenképpen szeretném megdönteni" - tette hozzá a vezetőedző.