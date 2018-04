Lehet, hogy még három másik mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnésért is felelős É. Imre

Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán mellett újabb kettő villanyszerelő tűnt el

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma Mácsik Zoltán mosonmagyaróvári családapának, akinek ügyében először emberrablás, majd gyilkosság gyanújávalA nyomozás során jutottak el a rendőrök É. Imréhez, akinek autójáraés az is felmerült, hogy Ausztriában rejtette el a holttestet.É. Imrét egy másik férfi, O. Vilmos eltűnésével is kapcsolatba hozzák. A Bors információi szerint a magyar nyomozók felvették a kapcsolatot az osztrák társszervekkel, hiszen É. Imre építőipari cégével gyakran vállalt ott munkát, és Mácsik Zoltánnal is volt közös ausztriai munkájuk.É. Imrét nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt vették őrizetbe.Nem sokkal később az ügy szövevényes szálai már, ahol április elején csaknem négy órán keresztül helyszíneltek a horgásztónál; az egyik zártkerti ingatlanban rendőrök és tűzoltók dolgoztak. Akkor úgy lehetett tudni, hogy ott is az eltűnt villanyszerelőt keresték, de az is felmerült, hogy egy másik személyt keresnek.Azonban a legutóbbi információk szerint, É. Istvánt a mosonmagyaróvári családapa megölésével túl összefüggésbe hozták másik három, szintén villanyszerelőként dolgozó férfi eltűnésével. Bors információi szerint a Zoltán meggyilkolásával gyanúsított férfi nem tett vallomást a rendőrségen.A legfrissebb információk szerint pedig a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő É. Imréhez már négy, egymással összefüggő eltűnés is köthető - derült ki a Hír Tv Riasztás című műsorából . Mind a négy ember villanyszerelő, és mindannyian Imrével találkoztak utoljára, mielőtt nyomuk veszett - írja a lap.Korábbi hír, hogy É. Imrét egy munkatársa, Orlik Vilmos eltűnésével is kapcsolatba hozták. Ő szintén villanyszerelőként dolgozott Ausztriában. Egy munkamegbeszélés után tűnt el még 2015 nyarán, pont ugyanúgy, mint Zoltán, akinek ügyében eleinte személyi szabadság megsértése, azaz emberrablás miatt nyomoztak - idézte fel a lap.A győri építőipari vállalkozó É. Imrével szemben viszont már előre eltervelten, nyereség­vágyból elkövetett emberölés a gyanú.Elfogása előtt cserélgette a mobiljait, ismerősei szerint úgy viselkedett, mintha bujkálna. Végül egy mosonmagyaróvári hipermarket parkolójában ütöttek rajta az egyik munkatársa kocsijában. Őt Imre azért rendelte oda, hogy pénzt kérjen tőle.