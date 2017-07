Légyinvázió van Várbalogon, az egész falu csapkodja a rovarokat - fotók

Fotó: Olvasó

"Az egész falu panaszkodik a szokatlanul sok légyre. Egy lakásba néhány perc alatt több tucatnyi légy száll be, ha nyitva felejtik az ajtaját. A fényképen is látszik,hogy négyzetméterenként tíznél is több légy van a plafonon" - írja olvasónk.

"Mi lehet az oka a légyinváziónak?" - teszi fel a kérdést olvasónk - "Nem tudjuk. De van egy érdekes számítás. Várbalogon többen tartanak szabadban lovat. Van, aki csak egyet tart 1000 négyzetméteren és van, aki legalább harmincat közel két négyzetkilométeren. Egy ló napi 20-40 liter vizet iszik és sok nedves élelmiszert fogyaszt. Logikus, hogy egy ló naponta körülbelül 30 liter vizeletet ürít a füves talajra. Tehát évente körülbelül 365x30=11.000 litert,ami 11 köbméter.Ahol pedig 2 négyzetkilométer áll a 30 ló rendelkezésére,ott még több az évek során a lovak vizeletével erősen terhelt talajjal borított terület. Ennek persze szaga is van. A szabadban tartott lovak széklete, együtt a vizelettel, amit a talaj már alig-alig tud befogadni, bizony remek fészke lehet a házi légy petéinek, lárváinak.Tehát lehet, hogy a lótartás az oka Várbalogon a légy inváziónak? Lehet,hogy más az oka? Jó lenne, ha a hatóságok is utánanéznének az okoknak és segítenének a várbalogiaknak, akik alig győzik csapkodni a fekete legyeket" - írta Olvasónk.