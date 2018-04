"Legbelül érzem, hogy apu életben van" - megszólalt az eltűnt mosonmagyaróvári férfi családja

Családja visszakapta a rendőrségtől a közel két hete eltűnt Mácsik Zoltán autóját. Mácsik Zoltánné és lánya, Adrienn még mindig bíznak a legjobbakban: megtalálják az eltűnt családfőt.Mint arról mi is beszámoltunk, március 31-én, szombaton a mosonmagyaróvári családapa egy találkozóra ment, ám onnan nem tért haza. A mosonmagyaróvári villanyszerelő egy Győr és Abda közötti benzinkútra érkezett egy találkozóra, pár perccel később azonban a telefonján már nem tudták elérni.Mácsik Zoltán családja e fejleményről nem nyilatkozott a Kisalföldnek, a nyomozás érdekeire hivatkozva. Ám érzéseiket megfogalmazták.– A rendőrség megtesz minden tőle telhetőt, gyorsan léptek az ügyben, talán éppen ez a szerencse. Az autót, ami Zolival együtt eltűnt, megtalálták a nyomozók, a lefoglalását megszüntették, azt visszakaptuk – tudtuk meg csütörtökön Mácsik Zoltánnétól.– Kérdezték tőlem, milyen érzés volt meglátni az autót, hát nincsenek rá szavak. Egyfelől összedőlt bennem minden, másfelől viszont azt éreztem, egy darabot – ha csak egy tárgyat is, de – visszakaptunk Zoliból – magyarázta a feleség. Mint mondta, nem adják fel a reményt, továbbra is hazavárják, keresik szerettüket. Bizakodnak, ám szörnyű érzés a tehetetlenség és az is, hogy nem tudnak semmit, nem tudják, hol lehet és hogyan lehet Zoltán, akiről korábban megírtuk, cukorbeteg, így létfontosságú, hogy a gyógyszerét időben megkapja.– Én valahol legbelül érzem, hogy apu életben van, remélem, jó a megérzésem – mondta Adrienn, Zoltán lánya.A családtól megtudtuk, mindenki segíteni szeretne nekik, hiszen Zoltánt sokan szerették, ismerték. Mindenki jóhiszemű, jó szándékú embernek tartja. Nem értik, miért éppen vele történhetett mindez.Mácsik Zoltánné elmondta, a férje mindig nagyon figyelmes volt.– Onnan tudtuk, hogy volt bevásárolni, hogy az ágy mellett reggel engem és a lányomat is egy-egy szál rózsa fogadott. Nagyon szeretett bennünket és mindent megtett, hogy az irántunk érzett szeretetét ki is fejezze – nyilatkozta.– Nekünk az a fontos, hogy végre megtalálják Zolit, kiderüljön az igazság, megtudjuk, mi történt – tette hozzá.Anya és lánya továbbra is kitartanak. Igaz, nagyon nehéz, de nem adják fel, hisznek abban, hogy az eltűnt édesapa hazatér.