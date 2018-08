Lebukott a szemetelő, most elvitték a kupacot Hegyeshalomból - fotó

Előbb le-, majd felrakták ugyanazzal a kocsival vitték el az építési törmeléket Hegyeshalom határából (képünkön), amelyikkel hozták – a polgárőrség felügyelete mellett. Fotó: FTV, Hegyeshalom

Azt mondta, dolgozóinak adta kölcsön a kocsit bútorszállításra és megdöbbentette az eset.Visszamentek a helyszínre, felpakolták és elvitték a hulladékot. A helyi polgárőrök éberségét és kitartását dicséri az eset.Június végén számoltunk be róla, hogy egy Ausztria felől érkező, de magyar rendszámú platós haszongépjárműről pakolták le Hegyeshalom határában az építési törmeléket, amikor a helyi polgárőrök tetten érték őket. Hívták a rendőrséget, de addigra menekülni kezdtek: az autós üldözés Levélig tartott, ott szem elől tévesztették őket. A rendszáma ismert, fotó készült. Feljelentést tettek az ügyben (Kisalföld, 2018. június 30.). Nos, a polgárőrök éberségének és bátorságának volt eredménye, ugyanis meglepő fordulatot vett az ügy.Nagyjából egy héttel az incidens után ugyanis „megjelent a tetten ért gépjármű és üzemben tartója a tetthelyen". A polgárőrség felügyelete mellett felrakta és elszállította a szemetet. A vállalkozó elmondása szerint a gépjárművet a dolgozóinak adta kölcsön a kérdéses időpontban bútorszállításra. A közösségi oldalról értesült róla, hogy a dolgozók „visszaéltek a gépjárművel", tettük nagyon felháborította, ezért határozott úgy, hogy a szemetet elszállítja egy általa bérelt konténerbe. Tóth Gyula, a helyi polgárőrség vezetője elmondta: a szabálysértési eljárás ettől függetlenül a jegyzőnél és a rendőrségen is elindult ismeretlen tettes ellen, csak most már nincs kárigény, mivel nem az önkormányzatnak kell elszállítania saját költségén a hulladékot.A hegyeshalmi eset nem egyedi: tavaly nyár végén a térfigyelő kamera látta Győrújfalun, ahogy a szelektív gyűjtőnél egy férfi építési törmeléket borított ki az autójából a lerakó mellé. Nagy Imre Attila polgármester a felvétel alapján a győrújfaluiak segítségét kérte az elkövető azonosításában – az illető aztán maga jelentkezett és levélben kért elnézést. Feljelentést végül nem tettek, ellenben bírságot kellett fizetnie.Június első felében a regionális vízügyi igazgatóság 250 köbméter(!) illegális hulladékot vitt el Győrben a Mosoni-Duna hullámteréből – karnyújtásnyira az ETO Parktól és a Városréttől – négy napon keresztül. Ez hárommillió forintba került. A vízügyi igazgatóság ismeretlen tettes(ek) ellen tett feljelentést a nagy mennyiségű hulladék lerakása miatt. A nyomozást június 5-én rendelték el, amelynek határideje augusztus 5. volt. „Azóta nem kaptunk információt a rendőrségtől a nyomozás kimenetelét illetően.A Mosoni-Duna árterében az eset után igazgatóságunk emelt egy sorompót, amelynek köszönhetően nagy méretű illegális szemét lerakása már nem tapasztalható, azonban kisebb méretű, súlyú hulladékot ezen átemelve továbbra is elhelyeznek. A területet időközben igazgatóságunk bérbe adta annak a cégnek, amely most az Iparcsatorna fölötti híd kivitelezését végzi, ezzel feladatukká vált az esetlegesen ott keletkező hulladék eltávolítása is" – közölték a Kisalfölddel.